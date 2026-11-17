衛福部苗栗醫院持續推動護理人才招募與留任措施，繼急性病房推動護理人員保障年薪方案後，今年更擴大至加護病房，院方最近核定5個招募名額，提供保障年薪70萬元，另有年終獎金及簽約金等相關給付，符合方案條件者不計夜班費及包班津貼，第一年總收入最高可達90萬元，期盼吸引更多護理人才投入急重症照護行列。

院方指出，衛福部苗栗醫院是全縣唯一的公立醫院，如何提供具競爭力的薪資待遇與完善的職場支持，已成為各醫療院所的重要課題。苗栗醫院加護病房5個名額，現已有3個完成安排，還有2個名額，院方歡迎符合資格的護理人員把握機會、踴躍了解，洽詢專線037-261920轉分機2241或Line ID：@478pwgmr 。

苗栗醫院院長徐國芳表示，加護病房是醫療團隊照護急重症病人的重要場域，護理人員除需要具備專業知識與臨床判斷能力，也承擔高度的工作責任。醫院推動保障年薪方案，除希望透過具體薪資制度提升招募誘因，更重要的是肯定護理專業價值並持續從工作環境、教育訓練及生活支持等面向著手，打造讓護理人員能安心投入、持續成長的工作環境。

苗醫護理科主任曾怡樺指出，在院長大力支持下，苗栗醫院朝「合理三班護病比、生活工作能平衡、幸福從苗醫開始」目標營造友善職場。自2025年推動護理人員保障年薪方案以來，已將適用範圍涵蓋急性病房及加護病房，累計核定35個名額，目前有30名護理師在職服務，整體留任率近九成；其中2025年首批加入的20位護理師，服務滿一年後留任率高達95%。這些數據顯示，穩定薪資與友善職場環境，讓護理人員工作更有保障、生活更安心，更願在苗醫持續服務。

她指出，除薪資保障，專業培訓與新人適應也是苗栗醫院重視的環節。加護病房專責照護急重症病患，是護理人員厚植臨床判斷力與累積專業歷練的核心場域。苗醫身為區域教學醫院，具備嚴謹培訓體系，資深人員多具臨床教師資格，能以豐富經驗帶領新進人員迅速掌握重症照護常規。今年更加入衛福部「醫院護理新手臨床導師計畫」爭取並挹注專案培訓資源，透過一對一與團隊輔導雙軌並進，為新人打造安心、友善且具專業支持的學習環境。

工作與生活支持方面，苗醫也從日常需求著手。針對外縣市前來任職的護理人員，提供員工宿舍以減輕租屋負擔；院內設有明亮舒適的圖書室，供同仁沉澱充電，員工健身房也正規畫中。員工餐廳除推出價格親民、菜色多元的「員工經典便當」，也供應水餃、乾麵及牛肉麵等現煮美食，並定期調整菜單，用心照顧同仁的健康。此外，醫院每年舉辦院慶、中秋烤肉、家庭日暨員工運動會及紓壓手作課程等活動，讓同仁在繁忙的照護工作之餘，能適時放鬆身心，感受職場的關懷與支持。

苗栗醫院表示，這次加護病房保障年薪70萬元方案共核定5個名額，其中2人已安排院內人員轉任，另有1名院外的新進護理師已報到，目前僅剩2個名額，期待更多對急重症照護有興趣、希望持續精進專業能力的護理夥伴加入，透過合理的薪資制度、臨床培訓與職場支持，共同強化苗栗地區急重症照護人力，攜手守護苗栗鄉親的健康。

苗栗醫院推出加護病房保障年薪70萬元方案，首年最高上看90萬元（夜班費及包班津貼另計），目前還有2個名額。圖／部立苗栗醫院提供