2027台灣燈會在苗栗企業燈區，縣府今天公布冠軍建材股份有限公司「冠軍同行・象愛永續」燈組，將公司經典廣告中踩過磁磚的大象化為大型花燈，披上以冠軍及馬可貝里磁磚拼貼而成，呼應冠軍建材「大一元愛心磚」公益行動，30年累計捐助逾2億元。

台灣燈會明年2月20日至3月7日登場，主燈區設在高鐵苗栗站特定區，其中，企業燈區規畫企業共襄盛舉，縣府今天公布第8座冠軍建材燈組，縣長鍾東錦表示，許多人對冠軍大象的印象，來自廣告裡大象踩過磁磚，磚面依然完好的畫面，台灣燈會賞燈，家長可以帶著孩子一起把記憶中的大象點亮，也能透過遊戲認識在地產業，看見工地裡一塊不起眼的碎磚，如何回到苗栗的工廠，成為製作新磁磚的原料。

縣府工商發展處指出，冠軍建材「冠軍同行・象愛永續」燈組，規畫兩款觸控投影遊戲，民眾可先在投影畫面上挑選不同花色的磁磚，親手拼出愛心圖案，當最後一塊磁磚就位，眼前的大象花燈便隨之亮起，呼應冠軍建材自1996年推動的「大一元愛心磚」公益行動，每賣出1箱磁磚就捐出1元，累計捐助已超過新臺幣2億元。

另一款「廢磚變黃金」回收遊戲，靈感來自冠軍建材自2023年起推動的「工地磁磚回收計畫」，將施工產生的破損磁磚與裁切邊角料運回苗栗廠區，經破碎、研磨後重新投入生產。遊戲中從畫面裡挑出可回收的磁磚，跟著動畫看碎磚粉碎、重組，最後匯聚成一顆「愛心地球」。