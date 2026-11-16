桃園市改善學區公車候車亭照明 63處完成升級

桃園市政府交通局推動學區公車候車亭照明改善計畫，首批完成各區學校周邊500公尺範圍內共63處候車亭照明升級，改善夜間視線死角，提升學生及市民候車安全。

桃園市政府交通局長張新福接受媒體聯訪表示，部分學區候車亭因設置年代久遠或周遭樹蔭遮蔽，夜間及陰雨天照明不足，家長與學生反映候車存有安全疑慮。交通局經現場勘查後，優先改善學校周邊500公尺範圍內的候車亭，更換節能燈具並調整照射角度，讓候車空間維持均勻照明。

張新福指出，改善工程完成後，交通局將持續蒐集學生、家長及市民使用意見，並評估夜間照度與實際效益，未來視改善成果逐期擴大至全市各區公車候車亭的照明與環境升級，提升公共運輸候車環境。

交通局說，民眾如對公車候車亭設施有改善相關建議，可撥打1999市民諮詢服務專線反映，交通局將持續檢討候車設施優化作業，營造安全友善的乘車環境。