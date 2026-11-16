苗縣造橋衛生所改建衛生社福聯合大樓工程動土 預定2029年4月啟用

苗栗縣造橋鄉衛生所拆除暨重建衛生社福聯合大樓工程，今（16）日舉行祈福動土典禮，預定2029年竣工啟用，新建聯合大樓將大幅提升在地醫療服務品質，並整合日照、長照及托嬰等服務資源，成為老幼共融及醫衛福利複合式場域。

造橋鄉原衛生所有A、B兩棟建築物，建物老舊且耐震力與空間皆有不足，縣府為提升醫療及社福服務品質，爭取衛福部補助7250萬元配合自籌款7335萬餘元，以1億4585萬餘元辦理拆除重建，並於今天舉行動土典禮，預定2028年12月完工、2029年4月啟用；施工期間，衛生所業務將暫時遷往鄉立圖書館旁，醫療照護服務不中斷。

現場簡報指出，衛生社福聯合大樓設計為地上4層樓建築，1樓規畫為醫療門診、日間照護及長照C據點，日照與長照C據點可服務30人次；2樓為心理諮商室及衛生所和社會處辦公室，以及可服務15人次的親子空間；3樓設計托嬰中心和兒童遊戲場，提供45名大、中、小班幼兒托嬰服務；4樓則是會議室與社會處辦公空間。

衛福部國健署組長羅素英表示，新建衛生社福大樓的設計，兼顧幼兒、年輕世代和長輩各年齡層，希望提供民眾更完善的健康照護和社福服務，讓年輕人能安心在外面打拚事業，營造優質、友善、宜居的環境。

縣長鍾東錦指出，衛生社福大樓將來具備衛生醫療、托嬰與親子及長照等多元化功能，不僅建築物外觀設計有特色，內部規畫既貼心又溫馨，可以更完善守護鄉親健康，而這種共融複合式的建築亦將成為未來主流趨勢。