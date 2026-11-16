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危樓封閉2年終露曙光 苗縣頭份中山公有零售市場拆除重建工程今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份市中山公有零售市場經縣府及市公所共投入1億1600萬元，拆除重建工程今天舉辦開工動土，預計明年10月底完工。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中山公有零售市場經縣府及市公所共投入1億1600萬元，拆除重建工程今天舉辦開工動土，預計明年10月底完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗頭份市中山公有零售市場因建築老舊被鑑定為危樓，2年前全面封閉，地方積極爭取重建，經縣府及市公所共投入1億1600萬元，拆除重建工程今天舉辦開工動土，預計明年10月底完工。

頭份中山市場自2005年鑑定為危險建築，市公所基於安全考量，於2024年全面封閉，不僅造成鄉親採買不便，也讓攤商生計面臨挑戰。

為回應地方殷切期盼並兼顧攤商生計，苗栗縣政府與頭份市公所合力籌措經費，由市公所負擔約5731萬元的既有建物拆除及清運費用，縣府則籌措約5895萬元重建經費並統籌推動工程，總計投入超過1億1600萬元，全力推動市場改建。另外，市場二樓將規劃為和平里活動中心及關懷據點。

縣長鍾東錦表示，頭份市中山公有零售市場是中港溪地區民眾日常生活採買據點，縣府一定會督促廠商用最短的時間、最快的速度完工，明年此時新市場就可正式啟用，讓頭份、三灣、南庄的鄉親有安全、優質的早市可逛。

頭份市長羅雪珠也特別感謝鍾縣長及縣府的協助，讓鄉親引頸企盼的中山公有零售市場拆除重建工程終於動土，真的很不容易。她說，新市場會煥然一新，也一定更安全，讓鄉親採買不在擔心受怕。

縣府工商發展處說明，未來新建的市場將打造為地上2層的鋼骨結構建築，規劃1樓為現代化零售市集，2樓則為社區關懷據點，可兼顧商業機能與社區服務功能。

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