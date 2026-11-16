公私協力移除外來種 蘇俊賓：完善大湳森林公園友善棲地環境

桃園市八德大湳森林公園已記錄超過100種鳥類，更被鳥友譽為北台灣黃鸝數量最多且最穩定的棲息地。副市長蘇俊賓日前與小朋友穿青蛙裝下池，移除60多尾吳郭魚及巴西龜等外來種，並回放蓋斑鬥魚等本土魚種。蘇俊賓表示，未來將持續透過公私協力，移除外來種、復育本土魚類及珍稀植物，進一步完善園區動植物友善棲地環境。

蘇俊賓表示，大湳森林公園在保一總隊撤營後由市府接手維管，保留原有豐富植生環境，並朝「生態型」公園方向營造，2023年7月開園後，由工務局、環保局及農業局跨局處合作，並與桃園市野鳥學會、荒野保護協會桃園分會等4個民間團體協力，將廢棄彈藥庫改造成大湳森林自然生態教育基地。

蘇俊賓指出，為營造翠鳥育雛環境，工務局與野鳥學會曾在園區設置不同土堤吸引翠鳥築巢，初期雖未成功，經持續調整後，去年終於傳出翠鳥成功築巢，並孵化3隻幼鳥。自然生態教育基地2025年1月啟用後，也持續舉辦生態觀測營隊、學童寫生比賽等活動。

活動當天下起細雨，蘇俊賓與小朋友換上青蛙裝，牽起漁網走進生態池，合力將魚群趕往池邊。經野鳥學會協助分類，共捕獲60多尾吳郭魚及1隻巴西龜等外來種並予以移除，原生種麥穗魚及曲腰魚則放回池中；導演余英宗也帶來台灣本土蓋斑鬥魚、史尼氏小䰾等魚種，由眾人放入池中，豐富生態池物種。

蘇俊賓提到，大湳森林公園也是桃園珍稀植物的重要復育基地。2023年工務局在航空城區段徵收工程範圍發現桃園原生瀕危植物長葉茅膏菜、異蕊草及寬葉毛氈苔等，後續與農業部林業試驗所合作，移植至大湳森林公園等地復育。

蘇俊賓表示，目前大湳森林公園的長葉茅膏菜、異蕊草都已觀察到超過200株，近期更發現同屬瀕危植物的鵝不食草現蹤。未來將持續結合市府與民間團體力量，完善園區動植物友善棲地，讓大湳森林公園不只是市民休憩場所，也成為桃園重要的生態復育基地。