吳旭智批教育早療、市場經費等遭刪歸零 公所：交接期保留施政彈性

國民黨竹北市長候選人吳旭智今天針對竹北市公所明年度總預算表示，經檢視21項延續性關鍵項目，合計減列1億3266萬元，減幅達61.38%，其中12項預算全數歸零。吳旭智質疑，現任市長鄭朝方對外宣傳「善待竹北」，預算卻大幅刪減教育、早療、傳統市場及公園維護等民生經費。竹北市公所回應，地方政府預算編列邏輯一致，任期交接之際，總預算通常會先回歸常態性基礎規模，保留最大財政空間與彈性，交由下一任首長運用。

吳旭智指出，鄭朝方過去強調重視教育與育兒，但明年度校園緊急安全修繕補助款從600萬元減至300萬元，「身心障礙兒童發展諮詢服務」預算也全數歸零。他認為，竹北校舍增加、早療需求成長，相關資源不應縮減，未來若當選，將整合公所與縣府資源，完善校園安全及早療支持網絡。

市場經費方面，市公所明年度將市場行銷及攤位改善輔導經費各200萬元全數刪除。吳旭智認為，傳統市場及攤商仍有經營壓力，西區也有採買與產業升級需求，應保留相關經費照顧基層生計。

此外，明年度多項藝文及社區活動預算歸零，包括社區總體營造500萬元、竹北音樂故事活動350萬元、年代金曲樂齡藝文活動250萬元、網路社群行銷160萬元、竹北市集124萬元、萬聖節100萬元及兒童藝文競賽49萬元。

其他大型活動預算也大幅縮減，竹北購物節由642.4萬元減至300萬元、陌上花開季由590萬元減至310萬元、元宵燈會由969萬元減至700萬元，新月沙灘觀光活動則由791萬元減至559萬元。

吳旭智質疑，若活動具效益，應持續優化；若經費運用有疑慮，公所應公開歷年預算、採購過程及成果報告，接受市民檢驗。相關預算配置反映民進黨「重包裝宣傳、輕長遠建設」的施政思維。他主張堅守財政紀律，將公帑投入人行道改善、校園安全、早療網絡及弱勢照顧等基礎建設。

竹北市公所回應，新舊任政府交接期間，預算編列更應該秉持審慎、務實的原則。既有的重大公共建設，應該持續推動；但涉及新興建設、政策轉型的預算，更應審慎評估。

市公所表示，鄭朝方上任首年也是先以既有預算為基礎滾動檢討，再透過後續年度預算爭取代表會支持，落實新任市長政見。公所強調，預算編列始終秉持審慎務實原則，確保市政穩健運作，並將決策空間留給未來市民與新任首長。