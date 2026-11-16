苗栗巨蛋體育館歲末12月5日藝文嘉年華 市長余文忠預告有「彩蛋」

苗栗市公所12月5日在苗栗巨蛋體育館舉辦歲末藝文嘉年華，規畫「藍衫風華・摩登夜上海」及「活力新璀璨」，市長余文忠今天透露兩大彩蛋，知名即將成真火舞團，將以光舞形式演出，摸彩最大獎是價值10多萬元電動機車，歡迎全國民眾免費進場觀賞。

苗栗市公所今天於苗栗青年創業指揮部築夢劇場，舉辦「Fun客時光・璀璨苗栗」2026冬迎璀璨歲末藝文嘉年華啟動記者會，余文忠及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人宣布活動12月5日在苗栗巨蛋體育館盛大登場，以客家文化傳承、跨世代共融及全民藝文參與為核心，規畫「藍衫風華・摩登夜上海」及「活力新璀璨」兩大主軸。

市公所安排UniDance及洋基工程方舟職業籃球隊專屬啦啦隊「洋基女孩」暖場炒熱氣氛，余文忠表示，過去耶誕節活動都在「市民廣場」舉行，但戶外比較容易受天候影響，今年首度移師巨蛋提前辦理，如果回響熱烈，明年還會持續辦理。

市公所指出，藍衫風華・摩登夜上海跨世代走秀，規畫銀髮風華、親子傳承、摩登雙人，及童趣創意組，結合客家藍衫、傳統花布與復古時尚元素，各組最高獎金6600元，報名即日至11月26日下午6點截止，12月2日公布入圍名單，12月5日下午3時舉行決賽。

當天邀請苗農校友管樂團、苗栗國中舞蹈班等在地藝文團隊接力演出，下午即將成真火舞團、人氣男團 FEniX、幽靈水晶等團隊輪番登台，另，現場趣味拍照打卡活動，民眾只要完成指定任務，即可兌換限量好禮，還有機會獲得苗栗幣，並有摸彩活動。

余文忠表示，苗栗擁有豐富的在地文化底蘊與藝文能量，期盼透過歲末藝文活動，結合傳統文化、創意展演與流行音樂，打造跨世代共享的藝文舞台，因在室內舉行，即將成真火舞團，將以光舞形式演出，此外，摸彩最大獎電動機車，活動資訊可至苗栗市公所官方臉書粉絲專頁查詢。

苗栗市公所12月5日在苗栗巨蛋體育館舉辦歲末藝文嘉年華，UniDance及「洋基女孩」今天表演暖場，市長余文忠歡迎全國民眾免費進場觀賞。記者范榮達／攝影