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星期評論／外來植物入侵 應有明快SOP

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗縣三灣鄉一處粉黛亂子草園區九月、十月花開美麗夢幻，卻是強勢外來種，名列「雜草類有害生物」，政府單位只能「坐」看結種擴散的隱憂，「綠癌」小花蔓澤蘭前車之鑑，類似事件必須建立明快處理ＳＯＰ，第一時間防杜，如果一發不可收拾，恐釀成生態災難。

粉黛亂子草是禾本科植物，原產於北美洲，具有極強的耐旱性、少病蟲害且種子產量驚人，種子輕盈極易隨風力與鳥類長距離擴散，萬一失控侵入野外，將強勢排擠本土原生植物、破壞農作與生態平衡。農業部二○二一年公告雜草類有害生物，三灣鄉一處粉黛亂子草園區今年九月十一日試營運，粉紅色花海暴紅，農業部動植物防疫檢疫署九月廿四日證實業者未經核准種植，但過了十月底結種時節仍未剷除。

苗縣府認定粉黛亂子草屬於外來入侵種，並非農糧作物品項，不符農牧用地土地使用管制，十月十九日依違反區域計畫法裁罰六萬元，限期三個月改善。此外，依植物防疫檢疫法，涉嫌未經申請中央主管機關核准輸入有害作物，函送苗栗地檢署偵辦，若成立可處三年以下徒刑，或併科十五萬元以下罰金。

但從實務執法面來看，不僅區域計畫法給予三個月的改善期限，連植物防疫檢疫法查處，還有適用的模糊空間，政府相關單位都無法第一時間於粉黛亂子草結種前移除。至於三灣鄉粉黛亂子草園區園主就曾於二○一八年在南投縣種植的紀錄，並聲稱是南投場分苗到苗栗場種植，粉黛亂子草的問題，並不是個案。

台灣早期引進水土保持的小花蔓澤蘭的殷鑑，攀爬覆蓋植物搶奪陽光，成了植物殺手，政府投入時間、人力及物力，至今仍防不勝防。

前車之鑑歷歷在目，粉黛亂子草類似強勢外來種，或許短時間看不到，但十年、廿年可能擴散失控成災難，中央、地方要盡快釐清權責，協商建立模式第一時間反應處理，有些生態是難以逆轉，沒有冒風險的本錢。

植物 小花蔓澤蘭 農業部 外來種 苗栗

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