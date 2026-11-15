張善政遭質疑美光協商僅出席一次 桃市府駁斥：三場出席兩場

美光桃園工會12日原宣布將退出17日的勞資協商，經桃園市長張善政與勞動局介入斡旋，勞資雙方取得共識，確定將於17日下午重回談判桌。卻有批評指張善政對勞資協商不夠積極，僅出席一次相關會議。對此，市府駁斥，強調三場勞資協商，張善政就親自出席兩場，更曾多次接觸工會、資方及美光高層，協助化解爭議，絕非外界所稱僅現身一次。

市府指出，美光勞資爭議發生以來，張善政曾多次與美光高層及工會代表會面，商討如何解決歧見，相關接觸至少四次以上。至於市府主辦的三場勞資協商，張善政不僅在10月21日第一場協商親自到場，11月6日第三場協商也再次出席。

市府表示，美光勞資爭議不僅是桃園市府高度關注的議題，行政院也與市府保持密切合作，行政院長卓榮泰更曾與張善政親自會面商討，共同尋求解決之道。市府始終審慎處理，努力讓雙方持續溝通。

尤其美光桃園工會日前宣布不再參與11月17日協商後，張善政立即指示勞動局依勞資爭議處理法主動交付調解，並積極與勞資雙方溝通，目前已取得共識，雙方將於17日下午重回談判桌，盼透過正式調解程序化解歧見。

美光桃園工會受訪表示，原訂17日只是單純勞資協商，但近日接獲市府通知及建議，打算透過團體協約方式推動勞資爭議調解，若調解成立，將視同團體協約，對勞資雙方具有法律拘束力，比原本協商更有保障，因此當天應該會參加。

工會表示，這波勞資爭議中，工會已經盡力，目前問題仍卡在「台中協議」，希望主管機關針對關係企業工會成立一事，能夠頒發相關證書，讓工會後續得以依法行使權利。