快訊

車身懸空！中山高台南麻豆交流道附近「6車連環撞」 車陣回堵6公里

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣...8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政遭質疑美光協商僅出席一次 桃市府駁斥：三場出席兩場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美光桃園廠先前傳出勞資爭議，桃園市長張善政遭質疑僅出席一次勞資協商。市府今天澄清，三場協商張善政就親自出席兩場，也曾多次接觸勞資雙方，協助化解爭議。聯合報系資料照
美光桃園廠先前傳出勞資爭議，桃園市長張善政遭質疑僅出席一次勞資協商。市府今天澄清，三場協商張善政就親自出席兩場，也曾多次接觸勞資雙方，協助化解爭議。聯合報系資料照

美光桃園工會12日原宣布將退出17日的勞資協商，經桃園市長張善政與勞動局介入斡旋，勞資雙方取得共識，確定將於17日下午重回談判桌。卻有批評指張善政對勞資協商不夠積極，僅出席一次相關會議。對此，市府駁斥，強調三場勞資協商，張善政就親自出席兩場，更曾多次接觸工會、資方及美光高層，協助化解爭議，絕非外界所稱僅現身一次。

市府指出，美光勞資爭議發生以來，張善政曾多次與美光高層及工會代表會面，商討如何解決歧見，相關接觸至少四次以上。至於市府主辦的三場勞資協商，張善政不僅在10月21日第一場協商親自到場，11月6日第三場協商也再次出席。

市府表示，美光勞資爭議不僅是桃園市府高度關注的議題，行政院也與市府保持密切合作，行政院長卓榮泰更曾與張善政親自會面商討，共同尋求解決之道。市府始終審慎處理，努力讓雙方持續溝通。

尤其美光桃園工會日前宣布不再參與11月17日協商後，張善政立即指示勞動局依勞資爭議處理法主動交付調解，並積極與勞資雙方溝通，目前已取得共識，雙方將於17日下午重回談判桌，盼透過正式調解程序化解歧見。

美光桃園工會受訪表示，原訂17日只是單純勞資協商，但近日接獲市府通知及建議，打算透過團體協約方式推動勞資爭議調解，若調解成立，將視同團體協約，對勞資雙方具有法律拘束力，比原本協商更有保障，因此當天應該會參加。

工會表示，這波勞資爭議中，工會已經盡力，目前問題仍卡在「台中協議」，希望主管機關針對關係企業工會成立一事，能夠頒發相關證書，讓工會後續得以依法行使權利。

張善政 美光 疑美

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美光僵局露曙光！張善政出手協調 勞資雙方17日重回談判桌

美光桃園新廠傳暫緩 勞資協調下午登場 張善政將出席

影／美光勞資第三次調解 張善政：勞資溝通有往前推進

美光桃園廠勞資協商 張善政：盡力達成雙方滿意協議

相關新聞

路燈電費為何暴增？竹北市公所揭原因：因財劃法台電取消一半補貼

新竹縣竹北市路燈電費今年恐突破4000萬元，遭竹北市民代表候選人張益豪質疑，為何汰換LED路燈，電費卻不減反增。竹北市公所回應，因財政收支劃分法修法後，台電取消補貼一半路燈電費，改由地方政府全額負擔，未來將向縣府爭取共同分攤。

竹北LED路燈越換越省？電費恐破4千萬 張益豪點名鄭朝方說清楚

新竹縣竹北市民代表候選人張益豪質疑，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，今年恐突破4000萬元。陳冠宇也質疑，究竟是哪家廠商提供如此耗電的LED路燈？竹北市公所回應，因財劃法修法後台電取消半數電費補貼。

苗栗既存違建認定放寬9年 水庫集水區大湖鄉栗林村30戶接自來水解套

苗栗縣既存違章建築認定時間2003年6月6日，大湖鄉長黃惠琴反映過於嚴苛，以致栗林村30戶專案自來水延管工程卡關，縣府回應修訂辦法，參考新竹縣、台中市、高雄市等縣市版本，放寬至2012年4月2日，草案最近經縣務會議審議通過，縣府將發布實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。