快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

扶助家庭媽媽向前衝一人考3張證照 苗栗家扶寒冬送暖園遊會表揚

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位共襄盛舉，讓弱勢家庭感受社會溫暖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗家扶中心「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位共襄盛舉，讓弱勢家庭感受社會溫暖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗家扶中心扶助家庭媽媽「阿敏」不僅扛起家庭責任，利用時間報讀長照在職專班，陸續取得CPR、照顧服務員及樂齡運動指導員三項證照，今年畢業進入日照中心工作，所學專業運用在職場，她努力生活、培力開創未來，今天在家扶寒冬送暖園遊會接受表揚。

苗栗家扶「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會邁入第15年，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位，園遊會表揚阿敏等14人，家扶中心指出，阿敏獨力扶養2名孩子，肩負照顧及維持家庭經濟的重擔，為了彌補過去未能完成學業的遺憾，決定投入長照領域，報讀長照在職專班。

阿敏必須兼顧工作、家庭與課業，不以為苦，始終沒有放棄，陸續取得CPR、照顧服務員及樂齡運動指導員3項證照，並於今年順利完成學業，進入日照中心工作，她一路走來勇敢面對生活，堅定向前努力學習，也累積改變的力量，重新肯定自我，也值得被看見。

另，今年園遊會值得一提是家扶中心每年都會依據服務家庭的生活需求，提供實用的慰問品，今年考量氣候日益炎熱，許多弱勢家庭因經濟因素，無力添購改善生活環境的家電用品，因此號召社會大眾支持，也獲得熱烈響應，弱勢家庭感受到社會溫暖。

苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人都到場，鍾東錦感謝社會各界攜手幫助家扶的孩子，除了園遊會的攤位，還有善心企業的捐助令人感佩，苗栗現在慢慢在改變，該有的建設有了但該有的社會福利不能輸太多，除了立委在中央打拚，苗栗縣招商引資成功，累積達5200多億元，相對也有很多就業機會，縣府會負起責任一起努力幫助需要幫助的人，打造幸福的社會。

苗栗家扶中心「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位共襄盛舉，讓弱勢家庭感受社會溫暖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗家扶中心「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位共襄盛舉，讓弱勢家庭感受社會溫暖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 證照 家扶

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

不曾謀面卻無條件助養 84歲許丁鑫助養9學童承諾：我會做到不在為止

協助從逆境中成長 安得烈培育305名希望之鷹

苗栗縣長選戰／卓榮泰力荐陳品安 鍾東錦打教育牌

澎縣府：重視身障者權益 打造友善平等生活環境

相關新聞

路燈電費為何暴增？竹北市公所揭原因：因財劃法台電取消一半補貼

新竹縣竹北市路燈電費今年恐突破4000萬元，遭竹北市民代表候選人張益豪質疑，為何汰換LED路燈，電費卻不減反增。竹北市公所回應，因財政收支劃分法修法後，台電取消補貼一半路燈電費，改由地方政府全額負擔，未來將向縣府爭取共同分攤。

竹北LED路燈越換越省？電費恐破4千萬 張益豪點名鄭朝方說清楚

新竹縣竹北市民代表候選人張益豪質疑，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，今年恐突破4000萬元。陳冠宇也質疑，究竟是哪家廠商提供如此耗電的LED路燈？竹北市公所回應，因財劃法修法後台電取消半數電費補貼。

苗栗既存違建認定放寬9年 水庫集水區大湖鄉栗林村30戶接自來水解套

苗栗縣既存違章建築認定時間2003年6月6日，大湖鄉長黃惠琴反映過於嚴苛，以致栗林村30戶專案自來水延管工程卡關，縣府回應修訂辦法，參考新竹縣、台中市、高雄市等縣市版本，放寬至2012年4月2日，草案最近經縣務會議審議通過，縣府將發布實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。