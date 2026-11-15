扶助家庭媽媽向前衝一人考3張證照 苗栗家扶寒冬送暖園遊會表揚

苗栗家扶中心扶助家庭媽媽「阿敏」不僅扛起家庭責任，利用時間報讀長照在職專班，陸續取得CPR、照顧服務員及樂齡運動指導員三項證照，今年畢業進入日照中心工作，所學專業運用在職場，她努力生活、培力開創未來，今天在家扶寒冬送暖園遊會接受表揚。

苗栗家扶「用愛培力 築夢遠航」寒冬送暖園遊會邁入第15年，今天在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，100個愛心攤位，園遊會表揚阿敏等14人，家扶中心指出，阿敏獨力扶養2名孩子，肩負照顧及維持家庭經濟的重擔，為了彌補過去未能完成學業的遺憾，決定投入長照領域，報讀長照在職專班。

阿敏必須兼顧工作、家庭與課業，不以為苦，始終沒有放棄，陸續取得CPR、照顧服務員及樂齡運動指導員3項證照，並於今年順利完成學業，進入日照中心工作，她一路走來勇敢面對生活，堅定向前努力學習，也累積改變的力量，重新肯定自我，也值得被看見。

另，今年園遊會值得一提是家扶中心每年都會依據服務家庭的生活需求，提供實用的慰問品，今年考量氣候日益炎熱，許多弱勢家庭因經濟因素，無力添購改善生活環境的家電用品，因此號召社會大眾支持，也獲得熱烈響應，弱勢家庭感受到社會溫暖。

苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人都到場，鍾東錦感謝社會各界攜手幫助家扶的孩子，除了園遊會的攤位，還有善心企業的捐助令人感佩，苗栗現在慢慢在改變，該有的建設有了但該有的社會福利不能輸太多，除了立委在中央打拚，苗栗縣招商引資成功，累積達5200多億元，相對也有很多就業機會，縣府會負起責任一起努力幫助需要幫助的人，打造幸福的社會。