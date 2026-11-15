路燈電費為何暴增？竹北市公所揭原因：因財劃法台電取消一半補貼

新竹縣竹北市路燈電費今年恐突破4000萬元，遭竹北市民代表候選人張益豪質疑，為何汰換LED路燈，電費卻不減反增。竹北市公所回應，因財政收支劃分法修法後，台電取消補貼一半路燈電費，改由地方政府全額負擔，未來將向縣府爭取共同分攤。

竹北市公所說明，過往台電公司皆會補貼地方政府二分之一的路燈電費，但2025年財政收支劃分法修法後，因地方政府統籌分配款增加，台電不再補貼路燈電費，改由地方政府全額負擔，全台灣地方政府皆依規定辦理，不再贅述。

竹北市公所指出，新竹縣政府今年統籌分配款較2025年增加190億元，但竹北市公所僅增加6200萬元，後續公所將向縣政府爭取共同負擔路燈電費，以減輕公所財政壓力。

竹北市公所前機要秘書張益豪在臉書指出，市長鄭朝方上任後，針對新設及維修路燈編列逾2億元預算，推動「點亮竹北計劃」，希望透過汰換LED路燈達到節能省電效果，但近年路燈電費持續增加，實際節能成效值得關注。

張益豪表示，竹北市路燈電費從2023年1670萬餘元，增加至2025年2075萬餘元，今年上半年已支出2049萬餘元，下半年還擬追加2000萬元預算，全年恐突破4000萬元。他希望公所說明電費增加原因，並公開歷年電費帳單、汰換前後用電數據及節能成果，讓市民了解相關預算的使用效益。