桃園花彩節 大溪月眉11公頃休耕農地花海迎賓

桃園花彩節即日起至22日在大溪區月眉休閒農業區登場，農業局長陳冠義表示，今年結合農村花田與音樂特色，以「花彩戀曲」串聯經典歌曲與大溪在地文化，展區總面積達11公頃，包含農民創意花田及花田圖騰區，並打造5大花田美拍裝置藝術。

5大美拍裝置藝術分別為融合大溪陀螺文化、竹編五線譜的「扭轉錢坤」，珍藏花開樂章的「花語音樂盒」，呼應經典歌曲海上花的「浪花朵朵」，還有以窗景呈現百花環繞意象的「花間亭」，以及融合鳳飛飛經典帽型與花卉意象的「花彩飛飛」，邀請民眾走進花田，欣賞特色景觀、留下秋日美照。

陳冠義說明，今年花海運用二期稻作休耕農地，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，由在地農民以繽紛花卉描繪創意圖騰，將休耕農地轉化為特色景觀，兼顧農地利用與農村觀光發展。

活動期間也安排不同世代歌手及表演團體輪番登台，今日有王牌樂團、YOYO家族KIWI姊姊、樂天女孩筠熹與超人氣吉祥物猿氣小子；21日（周六）由GIN岳均、國風電音樂團天選 THE CHOSENS、鄭怡及許景淳接力演出，22日閉幕日則邀請陳子銘、MVP迷霧森林樂團及芒果醬 MANGO JUMP登台，讓民眾賞花之餘，也能享受多元音樂演出。

副市長王明鉅昨日出席花彩節開幕，也提到市府持續完善大溪交通及醫療建設，包括規畫大溪第三座跨溪大橋，目標2030年完工；市立醫院大溪分院11日動工，基地鄰近埔頂社會住宅及交通轉運站，興建期程預計2年半，未來將委託醫學中心協助經營，減少居民就醫的不便，讓大溪成為更適合居住、旅遊及長期生活的宜居城市。

農業局表示，花彩節至22日，相關活動、農遊體驗報名及交通接駁資訊，可搜尋桃園花彩節、大溪區月眉休閒農業區，及桃園好農臉書粉絲專頁查詢。

5大地景裝置藝術之一「花彩飛飛」，融合鳳飛飛經典帽型與花卉意象。圖／農業局提供

桃園花彩節吸引遊客美拍。圖／農業局提供

桃園花彩節種植波斯菊、百日草等綠肥作物。圖／農業局提供

5大地景裝置藝術之一「浪花朵朵」，草編花舟承載向日葵呼應經典歌曲分「海上花」。圖／農業局提供