竹北LED路燈越換越省？電費恐破4千萬 張益豪點名鄭朝方說清楚

新竹縣竹北市民代表候選人張益豪揭露，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，今年全年恐突破4000萬元。市民代表候選人陳冠宇也批評市長鄭朝方遇爭議就「不回應」。對此，鄭團隊與竹北市公所暫無回應。

竹北市公所前機要秘書張益豪在臉書發文指出，鄭朝方上任後，針對新設及維修路燈編列逾2億元預算，推動「點亮竹北計劃」，宣稱全面汰換LED路燈能節能省電、降低電費支出，但實際數字卻讓人看不懂。

張益豪列出竹北市公所歷年路燈電費支出，2020年為1473萬5341元、2021年1484萬5483元、2022年1482萬8779元，2023年增加至1670萬3187元、2024年1842萬8403元，2025年更達2075萬7932元，比2020年增加逾四成。

張益豪指出，今年光是1至6月，路燈電費就已達2049萬2518元，幾乎追上去年全年支出，下半年還擬追加2000萬元電費預算，全年支出恐突破4000萬元。他質疑，一邊花大錢汰換LED路燈，一邊電費卻持續攀升，「錢花了，燈換了，電到底省在哪裡？」

張益豪表示，他知道電價會調漲、路燈數量也可能增加，但公所應公開數據，說明三年內汰換LED路燈究竟省下多少度電、電費為何持續增加，以及汰換後是否同步向台電辦理燈具瓦數與計費資料變更。他要求公開歷年電費帳單、汰換前後用電數據及實際節能成果，強調「節能不能只停留在新聞稿上的漂亮數字」。

陳冠宇也在臉書發文聲援張益豪，質疑LED路燈宣稱省電，電費卻暴漲，甚至讓人懷疑「到底是哪間廠商」提供這麼耗電的LED燈給竹北市公所。

陳冠宇更將矛頭指向鄭朝方，批評他「遇到爭議問題閃遠遠，能曝光花錢跑第一」，比起有肩膀承擔公共事務的政治家，更想當快樂偶像明星，還能用納稅錢搭舞台唱歌。

陳冠宇諷刺，鄭朝方遇到爭議的核心策略就是「不回應」，打算一路撐到11月28日投票結束，並將他形容為「迴避率」點滿的遊戲角色，稱「新竹縣的綠，就是鄭朝方的迴避綠」，更揶揄「人家食用油廠商有得意的一天葵花油，新竹縣長候選人是不回應的一天鄭朝方」。

竹北市民代表候選人陳冠宇在臉書批評，鄭朝方面對爭議總是「不回應」，更諷刺他是「迴避綠」，質疑市府未說清楚路燈電費暴增原因。圖／翻攝陳冠宇臉書