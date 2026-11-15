快訊

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

忘記名字、進房間忘了要幹嘛？醫師揭5種正常大腦老化現象

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北LED路燈越換越省？電費恐破4千萬 張益豪點名鄭朝方說清楚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
張益豪公布竹北市歷年路燈電費支出趨勢圖，指出今年上半年已支出2049萬餘元，下半年若再追加2000萬元，全年電費恐突破4000萬元。圖／翻攝張益豪臉書
張益豪公布竹北市歷年路燈電費支出趨勢圖，指出今年上半年已支出2049萬餘元，下半年若再追加2000萬元，全年電費恐突破4000萬元。圖／翻攝張益豪臉書

新竹縣竹北市民代表候選人張益豪揭露，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，今年全年恐突破4000萬元。市民代表候選人陳冠宇也批評市長鄭朝方遇爭議就「不回應」。對此，鄭團隊與竹北市公所暫無回應。

竹北市公所前機要秘書張益豪在臉書發文指出，鄭朝方上任後，針對新設及維修路燈編列逾2億元預算，推動「點亮竹北計劃」，宣稱全面汰換LED路燈能節能省電、降低電費支出，但實際數字卻讓人看不懂。

張益豪列出竹北市公所歷年路燈電費支出，2020年為1473萬5341元、2021年1484萬5483元、2022年1482萬8779元，2023年增加至1670萬3187元、2024年1842萬8403元，2025年更達2075萬7932元，比2020年增加逾四成。

張益豪指出，今年光是1至6月，路燈電費就已達2049萬2518元，幾乎追上去年全年支出，下半年還擬追加2000萬元電費預算，全年支出恐突破4000萬元。他質疑，一邊花大錢汰換LED路燈，一邊電費卻持續攀升，「錢花了，燈換了，電到底省在哪裡？」

張益豪表示，他知道電價會調漲、路燈數量也可能增加，但公所應公開數據，說明三年內汰換LED路燈究竟省下多少度電、電費為何持續增加，以及汰換後是否同步向台電辦理燈具瓦數與計費資料變更。他要求公開歷年電費帳單、汰換前後用電數據及實際節能成果，強調「節能不能只停留在新聞稿上的漂亮數字」。

陳冠宇也在臉書發文聲援張益豪，質疑LED路燈宣稱省電，電費卻暴漲，甚至讓人懷疑「到底是哪間廠商」提供這麼耗電的LED燈給竹北市公所。

陳冠宇更將矛頭指向鄭朝方，批評他「遇到爭議問題閃遠遠，能曝光花錢跑第一」，比起有肩膀承擔公共事務的政治家，更想當快樂偶像明星，還能用納稅錢搭舞台唱歌。

陳冠宇諷刺，鄭朝方遇到爭議的核心策略就是「不回應」，打算一路撐到11月28日投票結束，並將他形容為「迴避率」點滿的遊戲角色，稱「新竹縣的綠，就是鄭朝方的迴避綠」，更揶揄「人家食用油廠商有得意的一天葵花油，新竹縣長候選人是不回應的一天鄭朝方」。

竹北市民代表候選人陳冠宇在臉書批評，鄭朝方面對爭議總是「不回應」，更諷刺他是「迴避綠」，質疑市府未說清楚路燈電費暴增原因。圖／翻攝陳冠宇臉書
竹北市民代表候選人陳冠宇在臉書批評，鄭朝方面對爭議總是「不回應」，更諷刺他是「迴避綠」，質疑市府未說清楚路燈電費暴增原因。圖／翻攝陳冠宇臉書

竹北市民代表候選人張益豪在臉書質疑，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，要求市長鄭朝方公開實際節能成果。圖／翻攝張益豪臉書
竹北市民代表候選人張益豪在臉書質疑，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，要求市長鄭朝方公開實際節能成果。圖／翻攝張益豪臉書

鄭朝方 電費 LED

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

李四川蘇巧慧政見會直球對決成 鮮明對比 韋淳祐：這就是差異

選前2周高雄左楠議員候選人遭爆劈腿 發聲明致歉：感情處理不周全

楊文科一日跑新豐、尖石、五峰 細數8年建設力挺國民黨團隊接棒

對雲豹300萬捐款講不清楚 陳以信批賴瑞隆：顧左右言他無法迴避質疑

相關新聞

竹北LED路燈越換越省？電費恐破4千萬 張益豪點名鄭朝方說清楚

新竹縣竹北市民代表候選人張益豪揭露，竹北市公所砸逾2億元推動LED路燈汰換，電費卻不減反增，今年全年恐突破4000萬元。市民代表候選人陳冠宇也批評市長鄭朝方遇爭議就「不回應」。對此，鄭團隊與竹北市公所暫無回應。

苗栗既存違建認定放寬9年 水庫集水區大湖鄉栗林村30戶接自來水解套

苗栗縣既存違章建築認定時間2003年6月6日，大湖鄉長黃惠琴反映過於嚴苛，以致栗林村30戶專案自來水延管工程卡關，縣府回應修訂辦法，參考新竹縣、台中市、高雄市等縣市版本，放寬至2012年4月2日，草案最近經縣務會議審議通過，縣府將發布實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。