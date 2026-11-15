竹市推動六燃文化廊帶復育 修復古蹟兼顧霜毛蝠保育

新竹市政府持續推動六燃文化廊帶復育及歷史建築修復，兼顧文化資產保存與生態保育。六燃大煙囪基地是霜毛蝠重要繁殖育幼棲地，近年鄰近區域觀察到約600至700隻，期間也曾記錄蛇類進入棲所捕食，呈現自然生態互動。市府表示，第三期修復工程將持續監測霜毛蝠棲息情形，並配合每年4月至9月繁殖育幼期調整施工工序，減少高干擾作業。

市長高虹安表示，為保存日本海軍第六燃料廠新竹支廠的歷史文化價值，市府推動全區先期規畫，透過歷史調查、文化資源盤點及空間整合，梳理各場域歷史脈絡與文化特色，延續城市文化記憶。

市府並透過影像紀錄呈現六燃從戰時工業基地到戰後眷村的歷史變遷，串聯各場域，打造兼具文化教育、觀光及歷史傳承功能的文化廊帶。

高虹安表示，日本海軍第六燃料廠新竹支廠建於1943年，是新竹早期具規模的軍事工業基地，主要生產可提升戰機燃油性能的異辛烷，廠區涵蓋赤土崎、光復路、公道五路及現今清華大學部分校園。

目前六燃文化廊帶規畫為大煙囪廠區、遺存建築群、地下油庫、觸媒工廠及金城新村五大場域，呈現戰時軍事工業到戰後聚落發展的歷史軌跡。

六燃文化廊帶共有21棟歷史建築，市府分階段推動修復及活化。其中，大煙囪廠房正進行第三期修復再利用工程，經費約4億元，未來規畫作為當代藝術中心；金城新村15棟歷史建築已完成修復，並透過促參方式委由民間營運。

位於建功一路與建新路口的遺存建築群共有3棟歷史建築，目前辦理修復工程細部設計；鄰近新竹馬偕兒童醫院的觸媒工廠有2棟歷史建築，已進入都更程序，未來規畫作為玩藝教育場域及藝文展演空間。

中油於民國60年興建的4座地下油庫，基地目前由市府教育處規畫建功高中新校區。市府將透過六燃文化廊帶整體規畫，釐清五大場域定位及串聯方式。

高虹安表示，市府將結合實景拍攝、人物訪談及歷史檔案，製作紀錄片、專題短片及社群影音，記錄六燃從戰時工業基地到戰後眷村的歷史變遷，並透過居民生活故事，呈現歷史空間與地方記憶的連結，延續城市文化傳承。