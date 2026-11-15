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苗栗既存違建認定放寬9年 水庫集水區大湖鄉栗林村30戶接自來水解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣既存違章建築認定基準2003年6月6日，縣府修訂放寬至2012年4月2日。聯合報系資料照
苗栗縣既存違章建築認定基準2003年6月6日，縣府修訂放寬至2012年4月2日。聯合報系資料照

苗栗縣既存違章建築認定時間2003年6月6日，大湖鄉長黃惠琴反映過於嚴苛，以致栗林村30戶專案自來水延管工程卡關，縣府回應修訂辦法，參考新竹縣、台中市、高雄市等縣市版本，放寬至2012年4月2日，草案最近經縣務會議審議通過，縣府將發布實施。

既存違建認定基準時間一國多制，苗栗縣以2003年6月6日畫分，並據以申請接水、接電標準，黃惠琴表示，鯉魚潭水庫集水區栗林村14鄰、15鄰、16鄰30戶人家爭取專案自來水延管工程3000萬元，但其中6戶違建於2004年、2005年間建築完成，依據苗栗縣未領得使用執照之建築物申請接水接電辦法規定，用無法取得接用水證明。

她指出，鯉魚潭水庫集水區新開村等地也有類似困擾，明明就在水庫旁，卻沒有自來水可用，尤其卡在既存違建認定，新竹縣版標準是2011年1月1日，苗栗縣標準相對嚴苛，建議比照一些縣市放寬，符合地方實際居住及民生用水需求。

各縣市既存違建認定基準日，其中，高雄市2012年4月2日，台中市2011年4月21日，台南市2010年12月25日，新北市2009年6月25日，及新竹市2006年1月1日等等，部分縣市還沒有畫分時間標準，一國多制，苗栗縣縣府參酌修訂

，未領得使用執照之建築物申請接水接電辦法規定草案最近經縣務會議審議通過，將送縣府行政處法制科發布實施。

縣府工商發展處指出，新制建築物必須2012年4月2日前完工，有居住事實，並已編釘門牌，以住宅使用為限，樓高不得逾3層樓及10.5公尺，且在縣府指定之偏遠地區，非屬都市計畫地區，或其他有迫切民生需要等，受惠戶數有待進一步評估。

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