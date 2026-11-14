影／苗栗「巴宰族過新年」今登場 各地族人共聚三義鯉魚國小傳承文化

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」今天上午在三義鄉鯉魚國小舉辦，包括南投、台中、新北的數百名老中青族人齊聚傳唱族語歌謠及舞蹈、宣讀巴宰族家訓，還有重頭戲「走標」、「牽田」等傳統祭儀和活動，其中走標以趣味的接力賽跑方式進行，大人、小孩在奔跑中追尋族群傳統文化、習俗並傳承後輩，會場氣氛歡樂溫馨。

苗栗縣巴宰族群協會20多年前由縣府民政局退休的副局長潘大州創立，致力尋回族群文化和認同，潘大州前年過世，但族人老中青三代不忘初心，仍持續將巴宰族文化努力傳承，現任會長潘英明是潘大州的次子，長期在商界打拚，幾乎沒有傳襲巴宰文化的經驗，這兩年擔負重任，從「從零開始」與族人一同學習成長。

潘英明表示，巴宰族過新年2020年因疫情停辦，去年在老、中、青三代族人的努力下恢復舉辦，今年再度推出。參加者除了在地的三義鯉魚潭村族人，還有來自南投埔里、台中、新北三重地區的族人。

今天巴宰族過新年由「身體部位歌」、「銅鑼舞迎賓」接開序幕，隨後由族中長輩宣讀巴宰族家訓，提醒族人世代傳承的價值和規範，兒童也以族語傳唱「祖先的話」，會場還設置「巴宰族正名牆」，到場族人一起簽名。

巴宰族過新年活動的重頭戲「走標」， 原本是族人的馬拉松長跑，近兩年改為接力及趣味方式呈現，跑者要身掛魚網、捧著鮮魚模型接力賽跑，最後則是「牽田」的歌唱與舞蹈。鯉魚潭村的巴宰族現今使用的語言以閩南語為主、也有部分說客語，推動族群文化復振後，如今村內族人每周到教會禮拜後，都有研習巴宰語課程，期盼族語及文化傳承不斷。

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」上午在三義鄉鯉魚國小舉辦，會場展示巴宰族人「蝦籠」、「織帶」等生活器具及編織技藝。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」上午在三義鄉鯉魚國小舉辦，包括南投、台中、新北等地的數百名老中青族人齊聚，會場並有巴宰族過新年的傳統習俗解說牌。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」上午在三義鄉鯉魚國小舉辦，參加「走標」的隊伍合影。記者胡蓬生／攝影