全國首創！竹市AI手語翻譯亮相 高虹安打造友善城市

新竹市政府今天在將軍村舉辦國際身心障礙者日系列活動開幕記者會，首度展示與工研院、中華民國聾人協會合作研發的「AI手語翻譯」初步成果，可將特定情境的常用手語即時轉為文字，盼改善聽障者洽公溝通障礙。市長高虹安表示，將持續結合科技創新與平權政策，打造友善共融城市。

為響應12月3日國際身心障礙者日，竹市府今年以「用理解消除歧視、以支持落實平權」為主題，推出「我的出走日記2.0」成果影片、身障6+2平權施政成果展、身障服務成果展及共融市集，邀請民眾透過互動體驗認識身障者需求。

高虹安表示，市府推動「身障6+2平權」政策，涵蓋醫療、教育、交通、資訊、運動、文化、就業及生育八大面向。今年也開放行動不便者由家屬代購敬老卡及愛心卡服務，並將每月點數從800點提高至1200點，農會與藥局使用上限增至300點，目前正積極規畫拓展至便利商店使用。

活動亮點「AI手語翻譯」由市府攜手工研院及中華民國聾人協會研發，初步已能辨識特定情境的常用手語詞彙，並即時翻譯成文句，期盼緩解手語翻譯人力不足及聽障者臨櫃洽公的溝通困難。

市府指出，相關技術仍處第一階段，後續將持續改良驗證。工研院也已與公共電視研擬後續發展計畫，將邀請聽語障者及手語專業人員參與優化，探索未來應用於公共服務場域的可能性。

此外，「我的出走日記2.0」串聯6個身障福利機構及團體，組成4組隊伍，由身障者與支持者共同規畫旅程，走訪香山火車站、海山漁港、南寮及都城隍廟等景點，展現自主選擇及參與社會的權利。

將軍村室內「城市共融展」即日起展出至11月20日，呈現平權施政成果及身障者藝術創作；戶外共融市集則推出消費折價券、集章換好禮及絹印帆布包DIY等活動，邀請民眾以實際消費支持身障朋友。

新竹市政府今天在將軍村舉辦國際身心障礙者日系列活動開幕記者會，展示AI手語翻譯初步成果，並透過多元活動推動身障平權與城市共融。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府今天在將軍村舉辦國際身心障礙者日系列活動開幕記者會，展示AI手語翻譯初步成果，並透過多元活動推動身障平權與城市共融。記者黃羿馨／攝影