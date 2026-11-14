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竹北半城路跑近4000人開跑！79歲阿公勇闖21K 鄭朝方被熱情餵食
新竹縣竹北市「2026竹北半城路跑」今天清晨熱鬧登場，吸引全台近4000名跑者參與，79歲阿公挑戰21公里半馬成功完賽，贏得全場掌聲。竹北市長鄭朝方也換上跑裝參賽，賽後巡禮各社區特色美食補給站，受到志工熱情「餵食」，展現竹北濃厚人情味。
邁入第三屆的竹北半城路跑，今天在環北路夜市起跑，規畫21K菁英挑戰組、12K城市挑戰組、4K悠遊體驗組及1K健康生活組，其中以4K報名最踴躍，吸引親子、跑步新手及帶著毛孩散步的民眾參與，現場氣氛熱鬧。
鄭朝方表示，21K賽道通過國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）認證，沿途串聯城市街景、田園與海岸風光，展現竹北多元地景，也歡迎全國跑友平時到水圳公園、新月沙灣練跑，感受竹北的運動環境。
賽道上亮點不斷，有「竹北金孫」之稱的人氣應援團長布萊恩，今年親自挑戰21K半馬，一路「跑向阿嬤家」，受到沿途鄉親熱情歡迎。另有79歲阿公挑戰21K，堅持跑回終點時，全場響起掌聲與歡呼，成為賽事溫馨畫面。
竹北遠百團隊及海軍弟兄也組隊參賽，部分跑者穿上可愛人偶裝，吸引目光。沿途社區志工設置特色美食補給站，端出地方料理及烤全豬，讓跑者邊跑邊品嚐。鄭朝方跑完後巡禮各補給站，也被鄉親熱情包圍「餵食」，笑聲不斷。
競賽成績方面，21K女子組冠軍董家琪以1小時25分31秒完賽，打破去年1小時30分23秒的大會紀錄，男子組由葉日鴻奪冠。12K男子組冠軍賴賢鴻以41分52秒60成功衛冕，再度刷新自己保持的大會紀錄，女子組則由黎艾昀奪冠。
竹北市公所除準備完賽獎牌及紀念好禮，也舉辦摸彩活動，送出電視、運動手錶及多項家電獎品，讓跑者滿載而歸。
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