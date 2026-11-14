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大溪豆干旅遊節推百旅風香饗宴 限定料理12月底前可在6家餐廳享用
「2026大溪豆乾旅遊節 大溪豆干尋味百旅饗宴」今天登場，桃園市副市長王明鉅指出，本次活動串聯在地美食店家、特色旅遊路線及周邊景點，讓遊客能夠在大溪吃美食、賞美景、體驗在地文化，感受大溪多元的觀光魅力。
今年豆乾節，邀請國家金牌御廚水蛙師張和錦，攜手桃園在地餐飲團隊及食材業者，推出以「大溪豆干尋味百旅風香」為主題的10道特色料理，透過創意料理展現大溪豆干的多元風味，並攜手在地餐廳合作，讓民眾在活動結束後，也能到合作店家品嚐限定佳餚。
此外，活動規畫三大主題體驗遊程，結合豆腐乳手作、木藝體驗及陀螺彩繪等特色活動，邀請旅客深入探索大溪。
觀旅局表示，為延續活動觀光效益，活動期間至12月底更串聯六家在地合作餐廳，旅客能在王朝活魚餐廳、綠野鄉村湘菜館、亨味食堂、大溪笠復威斯汀、老地方薑母鴨與美樂地我家小館等合作店家，品嘗到七道限定料理，另外三道則僅於今日活動現場獨家推出。
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