竹北人熱血爆發！高鐵送限量提袋吸289人挽袖 募397袋血

高鐵新竹站昨天舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，吸引不少民眾及高鐵員工挽袖響應，從上午到傍晚共有289人參與，募得397袋熱血。高鐵今年特別推出限量「N700ST高鐵運動提袋」作為捐血贈品，吸引鐵道迷前來收藏，也為歲末血庫注入暖流。

台灣高鐵公司表示，歲末年終是全台醫療用血需求較高的時期，為鼓勵民眾踴躍捐血，自11月6日起連續4個周五，於高鐵南港總公司及沿線各車站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，共規畫12場巡迴募血活動，串聯北、中、南各地車站，邀請民眾加入捐血行列。

高鐵新竹站昨天舉行捐血活動，除了高鐵員工熱情參與，也有不少民眾專程前來響應，現場捐血人潮踴躍，從上午持續至傍晚，累計289人參與，共募集397袋血液，讓車站增添溫暖氣氛。

參與捐血的曾小姐表示，自己是鐵道迷，每年都會特別參加高鐵舉辦的捐血活動，不僅可以收藏不同的高鐵特色紀念品，也能透過捐血為公益盡一份心力，讓她覺得格外有意義，期待未來每年都能持續參與。

高鐵新竹站指出，血液是醫療救治不可或缺的重要資源，需要仰賴民眾定期捐血、持續挹注。今年特別準備獨家限量版「N700ST高鐵運動提袋」，凡完成捐血250cc，即可獲贈1個；捐血500cc者還可額外獲得神秘好禮，贈品數量有限，送完為止。

高鐵新竹站表示，希望透過限量紀念品感謝捐血人的無私付出，也藉由沿線車站接力舉辦公益活動，凝聚更多社會愛心，鼓勵民眾持續捐血，讓這份溫暖傳遞給有需要的病患。

高鐵新竹站昨天舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，吸引民眾挽袖響應，共289人參與，募集397袋熱血。圖／台灣高鐵提供