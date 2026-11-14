遠百竹北點亮7米聖誕樹 募150件羽絨外套送尖石學童

遠百竹北昨天點亮館內7公尺高的聖誕樹，同步發起公益認購，至12月14日號召民眾認購羽絨外套，目標募集150件，送給新竹縣尖石鄉嘉興國小及石磊國小學童，陪伴孩子度過寒冬。

遠百竹北周年慶12日登場，館內以7公尺高的聖誕樹搭配燈飾及童話風格造景，昨天舉行點燈儀式，邀請新竹在地阿卡貝拉團隊「K計畫」以人聲演唱開場。聖誕樹及燈飾將展至明年1月3日。

遠百竹北店長許俊明說，今年募集的是UNIQLO羽絨外套，希望讓山區孩子在寒冬有保暖衣物可穿。這次公益活動由百貨各樓層廠商支持，並與縣市政府合作，未來也將持續結合各界資源，把關懷送到更多偏鄉。

新竹縣政府教育局副局長沈靜濤說，感謝遠百竹北連續兩年在聖誕節前關懷山區學童，陪伴孩子度過寒冬，也期盼孩子帶著這份溫暖與善意，平安健康長大。

遠百竹北點亮館內7公尺高的聖誕樹，同步發起羽絨外套公益認購，目標募集150件送給新竹縣尖石鄉學童。圖／遠百竹北提供