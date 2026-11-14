捷運三鶯線延伸八德段開工 張善政、侯友宜合體

桃園市政府與新北市政府推動捷運三鶯線延伸八德計畫，昨舉辦「全線機電系統統包工程」及「地下段土建統包工程」開工典禮，桃園市長張善政與新北市長侯友宜都出席，象徵北北桃軌道交通串聯再跨重要里程碑。

三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委託新北市政府代辦，總經費約一百六十點五七億元，今年九月三十日兩項核心工程決標後，本月三日完成簽約；延伸線全長四點零三公里，沿途在八德區福德一路與和強路、和平路及豎啣埤一帶、介壽路二段近金和路口設有三座車站，未來八德可坐車能抵新北三鶯和土城等地，轉乘板南線就能進台北市區。

三鶯線延伸八德有利桃園、新北居民通勤及生活，二地官員及不分黨派民代都非常重視。開工典禮上，眾人持香祝禱，祈求工程順利，也盼在品質兼顧情況下提前完工。

侯友宜表示，軌道建設需要跨縣市合作，無論是新北與桃園、臺北或基隆的交通路網銜接，都有賴各地方政府共同努力。三鶯線延伸線雖然不長，卻是串聯桃園、新北、臺北及基隆交通網絡的重要節點，促進北北基桃共同生活圈發展，帶動區域共榮共好。

張善政感謝工程團隊克服當前營建環境挑戰，積極投入重大公共建設，由於後續還有修正計畫及經費爭取等工作，他允諾持續與新北合作，積極向行政院爭取經費，朝二○三四年完工目標努力。