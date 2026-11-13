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苗栗縣象鼻消防分隊新建辦公廳舍歷經兩年施工 歡喜落成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍今天落成啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍今天落成啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍今天落成啟用，縣長鍾東錦感謝議員劉美蘭在鄉長任內大力爭取及消防署補助經費，讓打火弟兄有空間寬敞、設備完善的新家。他寄望新建辦公廳舍啟用後，各項消防業務推展更見績效，有效防範災害發生，保護泰安鄉後三村象鼻、士林、梅園及2000名鄉親生命財產的安全。

消防局指出，象鼻分隊成立於2009年，原廳舍面積僅58坪，廳舍狹窄及車庫老舊不敷使用，為顧及泰安後三村的安全與消防、救護及山域事故救援任務需求，地方人士積極爭取廳舍增建，工程總經費約3750萬元，獲消防署補助2606萬6000元，縣府自籌1143萬4000元，新建地上二層樓建築，總樓地板面積109坪，歷時約2年竣工。

新廳舍規畫救援器材室、備勤室、健身設施等空間，兼顧勤務運作與人員休息需求，並作為山域救援前進指揮及資源集結據點，提升災害應變及救援效率。廳舍外觀融合泰雅族的圖騰和服飾元素，相當具在地特色。

縣府指出，鍾縣長上任後投入約5.8億元推動獅潭、象鼻、三灣、竹南、銅鑼、頭份6處消防分隊廳舍新建、增建及整修工程，並陸續籌措經費加強應有設施。繼11月10日獅潭分隊新廳舍啟用，象鼻分隊新建辦公廳舍今天也落成。

象鼻分隊新建辦公廳舍今天啟用，包括鍾東錦、消防署副署長簡萬瑤、泰安鄉長陳吉基、代表會主席陳道光、議員劉美蘭、消防局長匡夢麟等人上午共同為新建辦公廳舍落成剪綵，部落長老帶領與會來賓進行祈福儀式，許多義消夥伴及泰安鄉親到場見證當地消防建設發展的新里程碑。

鍾東錦指出，象鼻地處偏鄉，更需要加強消防人力與設備，萬一在山上發生狀況，必須要有足夠能量，才可以保障泰安鄉後山所有鄉親的生命財產安全。他感謝消防署副署長簡萬瑤親自到泰安後山一起見證消防分隊新建廳舍落成，並向原住民議員劉美蘭致意，感謝她在鄉長任內大力推動象鼻分隊的擴建，讓辛苦的打火弟兄有更舒適的環境，隨時保持最佳狀況，以確實發揮救災救護任務，維護鄉親生命財產安全。

鍾東錦表示，除消防建設升級，往返泰安山區道路的維護也一樣重要，苗62之1線跨越大湖溪的橋梁正施工中，兩側道路都已鋪設完成，另外，苗62線整體改善計畫也已著手規畫，接續會設計發包，希望泰安後山有消防分隊維護地方的安全，也讓每位鄉親都有一條平安回家的路。

苗栗縣消防局象鼻分隊新建辦公廳舍今落成啟用，將成為山域救援前進指揮及資源集結據點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局象鼻分隊新建辦公廳舍今落成啟用，將成為山域救援前進指揮及資源集結據點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成，部落長老帶領與會來賓進行祈福儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成，部落長老帶領與會來賓進行祈福儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成典禮進行祝禱儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成典禮進行祝禱儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成，消防局長匡夢麟（左）簡報工程相關設計和規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍落成，消防局長匡夢麟（左）簡報工程相關設計和規畫。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍今天落成啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局第五救災救護大隊象鼻分隊新建辦公廳舍今天落成啟用。圖／苗栗縣政府提供

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