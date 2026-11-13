國際藝術家入駐東和苗栗廠 廢鋼材創作「台灣頻道」呈現另類空間之美

東和鋼鐵苗栗廠區今日舉辦國際藝術家駐廠創作計畫成果發表會，駐廠日本藝術家川俣正首次以「鋼」為創作材料，呈現「台灣頻道」作品，將堅硬的廢鋼鐵化為可穿行其中的公園隧道，讓觀者欣賞另類空間之美。

現場由東和鋼鐵董事長侯傑騰、東和鋼鐵文化基金會董事長侯王怡文、副縣長賴香伶、縣議員黎尚安、西湖鄉長高阿賜、國立台灣美術館館長陳貺怡及多位藝文界來賓等共同揭開序幕。

主辦單位指出，藝術家川俣正進駐苗栗廠區數月，期間利用回收鋼材創作，以蜿蜒的隧道、聳立的高塔表現台灣地貌的綿延起伏，以方形的格柵映照台灣特有的鐵窗幾何符號，將島嶼的風土與景致凝鍊為貼合地脈意趣的空間語彙。

本次是川俣正首次使用鋼鐵進行創作，他認為是挑戰，也是他多元接觸媒材的機會，對他而言是十分具有意義的。

基金會表示，川俣正將工業鋼鐵轉化為地景美學，探索材質、空間與社會互動，也為鋼雕藝術與工業遺產的活化提供了深刻的示範，碰撞出極具生命力的工業與人文對話，帶領大眾重新思考人類、材料與環境之間生生不息的永續關係。