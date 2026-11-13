鄭朝方打造豆子埔溪水岸新風景 竹北勝利八街唯美變身

新竹縣竹北市公所推動「勝利光廊」人行道改善工程，勝利八街近700公尺路段已完工，改善樹根隆起、鋪面溼滑等問題，並增設河岸夜間光帶，打造豆子埔溪水岸步行與運動空間。竹北市長鄭朝方表示，勝利七街工程持續推進，力拚11月底前完工，串聯完整水岸廊道。

竹北市公所表示，這項工程範圍涵蓋勝利七街及勝利八街莊敬北路至自強北路路段，兩條道路緊鄰豆子埔溪，是縣三地區重要的通行動線。過去因行道樹根系竄生，造成地磚隆起、破損，加上鋪面老舊、雨天溼滑及路旁雜草叢生，不僅影響行人安全，也有礙市容。

鄭朝方指出，此次改善以「人本交通」為核心，在保留原有高大林蔭的前提下，重新整理樹穴及周邊環境，並加寬人行道，全面改採透水混凝土鋪面，改善過去地磚凹凸不平及雨天溼滑問題，讓長者、推嬰兒車的家長及日常通勤民眾，都能享有更平整、舒適的步行空間。

除了改善白天通行環境，夜間景觀也是工程重點。鄭朝方表示，針對過去河岸欄杆鏽蝕問題進行改善，並透過沿溪設置的白色光帶，提升夜間照明及步道辨識度，燈光映照步道與樹影，讓民眾下班後也能沿著豆子埔溪散步、慢跑。

市公所指出，勝利八街近700公尺人行道已率先完工，勝利七街工程仍持續施工，將加強品質及進度管控，力拚11月底前完成串聯，打造兼具林蔭綠意、水岸景觀及夜間照明的「勝利光廊」，提升縣三地區步行環境品質。

竹北市公所推動「勝利光廊」人行道改善工程，打造兼具安全、舒適與景觀美學的豆子埔溪水岸步行空間。圖／竹北市公所提供