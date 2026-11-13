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影／努力20年終於展現成果 苗栗農會多功能教育中心及米食烘焙坊啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市農會上午在中正路671號舉辦「多功能推廣教育中心及貓裏米食烘焙坊」揭牌啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會上午在中正路671號舉辦「多功能推廣教育中心及貓裏米食烘焙坊」揭牌啟用典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗農會今天上午在中正路671號舉辦「多功能推廣教育中心及貓裏米食烘焙坊」揭牌啟用典禮，農會強調這處全新多功能據點的啟用，象徵著苗栗市農會歷經多年努力、活化農會資產並深化在地農業推廣與創新米食開發的重大里程碑。縣長鍾東錦到場參加揭牌，肯定市農會行銷的農特產一直都有好口碑，未來發展可期。

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，多功能農業推廣教育中心位於中正路671號的基地，面積約73.2坪，是農會承受的擔保品，20年來歷經多次公開招標及整體規畫調整，因應在地農民需求及提升農業服務品質，農會在農業部水保署的補助支持與輔導下，積極研提興建「多功能農業推廣教育中心」計畫。

他表示，因基地兩側緊鄰其他建築，整建工程難度高，歷經多次招標與修正，最終順利發包完工並取得建築使用執照與建物所有權狀；全新落成的多功能推廣教育中心不僅美輪美奐，更肩負起在地農民推廣教育、技能培訓、家政與農民團體活動等多重功能，將為苗栗市農業注入全新的生機與活力。

農會指出，配合多功能推廣教育中心落成，同步啟用的「貓裏米食烘焙坊」更是一大亮點。烘焙坊結合在地優質米穀粉與特色農產品，開發多款兼具健康與在地風味的創新烘焙產品，期望藉由米食烘焙等多元農產推廣，提高在地農產附加價值，並提供鄉親及遊客優質的米食體驗。

上午的揭牌儀式還安排了年輕一代的熱歌勁舞及花式調酒，為揭牌啟用典禮。農會強調，多功能推廣教育中心揭牌及貓裏米食烘焙坊啟用是農會重要的里程碑，期待未來多功能推廣教育中心各分區導入農產直銷站等功能，結合農村水保署「天茶壹號店」及苗栗縣政府「豐味苗栗」品牌設立好物專區，攜手推動本土農業迎向永續發展與嶄新未來。

苗栗市農會上午在中正路671號舉辦「多功能推廣教育中心及貓裏米食烘焙坊」揭牌啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會上午在中正路671號舉辦「多功能推廣教育中心及貓裏米食烘焙坊」揭牌啟用典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市農會「貓裏米食烘焙坊」以稻米製作多款點心及吐司等產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會「貓裏米食烘焙坊」以稻米製作多款點心及吐司等產品。記者胡蓬生／攝影

苗栗市農會「貓裏米食烘焙坊」以稻米製作多款點心及吐司等產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會「貓裏米食烘焙坊」以稻米製作多款點心及吐司等產品。記者胡蓬生／攝影

苗栗 農會 鍾東錦

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