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影／竹市警察局無人機隊成軍 導入AI提升治安維護與應變效能

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影

為提升警政勤務效能，交通疏導及重大突發事件應變能力，新竹警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備，未來將透過空中偵搜及即時影像回傳，協助警力掌握現場環境、人車動態與潛在風險，補足傳統地面勤務的視野限制。

市長高虹安表示，這次無人機隊成立，是市府持續推動科技警政的重要一步，透過空中與地面警力協同運作，讓警方能更全面掌握現場狀況，無論是大型活動人潮管理、交通事故處理或重大刑案應變，都能提供指揮調度更即時的資訊，降低員警執勤風險，守護市民生命財產安全。

市府今開記者會，由副市長林琨瀚出席，他說，無人機具備高空視野、機動部署及即時影像傳輸等優勢，未來將以大型活動安全維護、緊急應變及治安維護為三大重點，投入治安巡查、交通疏導及各類突發事件處理。舉辦中秋、跨年、燈會等大型活動時，可從空中掌握現場人潮分布及周邊車流，協助警方即時調整勤務部署與交通疏導；發生重大交通事故或天然災害時，則可透過空拍蒐集現場資訊，即時回傳勤務指揮中心，作為指揮官研判狀況及調度警力的參考，提升整體應變效率。

警方說明，無人機隊採取「任務導向、專案申請」方式運作，依治安維護、交通疏導、大型活動及緊急事件等實際勤務需求，經事前審核及空域申請後機動派遣，並非採固定路線常態巡航。在刑案蒐證、攻堅或搜救任務中，如遇複雜地形及潛在危險，也可先行運用無人機勘查環境，協助員警評估現場風險，降低第一線執勤風險，提升勤務效率與安全。

警方指出，無人機隊建置總經費約480萬元，全數由市府自籌，並採任務編組方式運作，共有41名隊員，依勤務性質由各單位派遣具備專業操作資格的人員執勤。隊員均利用勤務之餘接受專業訓練，並考取民航局相關操作證照，確保飛行作業符合法規及安全規範。未來規畫於明年持續擴充設備，預計再購置6架無人機，並培訓60名操作人員，逐步提升空中支援及機動部署能力。

警察局說，無人機執勤影像將依勤務目的提供即時指揮調度、交通疏導、緊急應變及刑案蒐證等用途，並由專責單位依權限管理。所有影像蒐集、處理、保存及銷毀，均依警察職權行使法及個人資料保護法等相關規定辦理，非涉案或無保存必要的影像，將依規定定期銷毀，在提升警政效能的同時，兼顧市民隱私與權益。

新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影

新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局今成立無人機隊，首波建置4架Skydio X10無人機，導入人工智慧(AI)飛行技術及高解析影像設備。記者王駿杰／攝影

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