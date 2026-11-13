新北捷運三鶯線延伸八德今動工 張善政、侯友宜合體同框祈求工程順利

桃園市政府與新北市政府攜手推動「捷運三鶯線延伸八德計畫」，今舉辦「全線機電系統統包工程」及「地下段土建統包工程」開工典禮，桃園市長張善政與新北市長侯友宜都出席，象徵北北桃軌道交通串聯再跨重要里程碑。

三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委託新北市政府代辦，總經費約160.57億元，今年9月30日兩項核心工程決標，本月3日簽約，將已2034年通車為目標努力。

桃園市政府表示，三鶯線延伸八德是兩市跨域合作的重要成果，雙方針對捷運綠線轉乘介面、工程用地、地下管線及施工動線等課題提前整合，市府更主動提供綠線工程鑽探資料與施工經驗，並配合預先施作轉乘車站結構，降低未來工程介面銜接風險，展現跨縣市合作推動重大交通建設的具體成果。

桃園捷運工程局指出，三鶯線延伸八德全長約4.03公里，設有2座高架車站及1座地下車站，完工後，八德居民可搭乘捷運直達新北市鶯歌、三峽及土城，並於頂埔站轉乘板南線進入台北市區，新北市民也可透過八德轉乘桃園捷運綠線，往返桃園市區及沿線重要生活據點。

捷運工程局表示，三鶯線延伸八德開工是八德交通建設全面升級的重要一環，不僅提供跨市通勤、就學及就業的新選擇，也分擔既有道路交通需求，逐步形成更完整的北北桃軌道交通網絡。

桃園市府強調，八德是桃園「1環3心21線」軌道建設願景的重要樞紐，未來將有捷運綠線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢及綠線延伸大溪等4條捷運路線匯聚，向北連接桃園市區、向東銜接新北、向西延伸中壢、向南拓展大溪。此次三鶯線延伸八德開工，象徵北北桃捷運路網整合邁入新的建設階段，將持續與新北市府合作，加速推動後續工程。

新北捷運三鶯線延伸八德今動工，桃園市長張善政、新北市長侯友宜合體同框祈求工程順利。圖／讀者提供

新北捷運三鶯線延伸八德今動工，桃園市長張善政、新北市長侯友宜合體同框祈求工程順利。圖／讀者提供