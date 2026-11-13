龍潭分局執行「靜桃專案」 臨時檢驗站抓4輛車噪音檢驗不合格挨罰

桃園市警察局龍潭警分局於12日晚間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關實施聯合稽查，針對改裝及噪音車輛加強取締。警方於市區人、車流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，共計攔查8輛汽、機車，4輛因噪音檢定不合格共開罰1萬4400元。

龍潭分局表示，本次勤務共攔查疑似非法改裝及噪音車輛汽、機車共8輛，其中4輛經環保局現場噪音檢測不合格，依法告發，合計裁罰1萬4400元。警方於日常巡邏及交通稽查勤務中，如發現疑似改裝噪音車輛，也會即時錄影、拍照蒐證，函送環保局審查，經確認未依規定取得環保機關合格標誌者，將依法裁罰，持續擴大取締成效。

另統計今年初至今，龍潭警分局執行「靜桃專案」聯合稽查勤務共13場次，攔查噪音車輛137部，其中55件經檢測超標遭裁罰，告發率達4成。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎及排氣聲響亦可能干擾其他用路人判斷，增加交通事故風險。警方將持續執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關加強聯合稽查與取締作為，積極遏止改裝噪音車輛上路，共同營造安全、有序、寧靜的交通與生活環境。