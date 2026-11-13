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實習不再只是學經驗！竹縣青年打造AI模組、醫療營養系統

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府昨天舉辦「數位創新青年培育就業計畫」實習成果發表會，今年成功媒合40名青年進入企業實習，並表揚9名績優實習生，展現青年數位創新成果。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府昨天舉辦「數位創新青年培育就業計畫」實習成果發表會，今年成功媒合40名青年進入企業實習，並表揚9名績優實習生，展現青年數位創新成果。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府推動「數位創新青年培育就業計畫」，昨天在暐順國際會議中心舉辦實習成果發表會，今年吸引20多家企業參與，提供154項職缺，成功媒合40名青年進入企業實習，並選出9名績優實習生，每人頒發6000元獎勵金。縣府表示，明年將持續擴大產官學合作，協助青年銜接職場。

新竹縣教育局副局長沈靜濤代表縣長楊文科出席，頒發績優實習生結業證書及獎勵金，肯定青年將校園所學轉化為解決企業問題的實際成果。

教育局指出，計畫自2023年啟動，至今累計超過2100人次參與，今年招募範圍更從桃竹苗擴大至全台大專院校，首度開放畢業一年內的社會新鮮人報名，最終媒合40名青年進入緯創資通、智邦科技、義隆電子、普優創新、邁特電子及信義房屋等企業，完成至少45天的職場實習。

今年實習成果涵蓋人工智慧、數位醫療及企業管理等領域。首度參與的台灣健康網路平台，帶領實習生開發醫療營養系統；環電公司實習生參與測試「HR AI Chatbot」，協助減少人資部門例行工作；倍利科技實習生建立人才資料庫，改善招募流程；緯創資通實習生則開發可望對接專案平台的AI應用系統模組。

經5名專業評審評選，9名績優實習生包括中央大學何明哲、清華大學林孟霆、許珮綺、葉建邑及劉天恩、陽明交通大學林美妍、中山大學張琇婷、臺北市立大學游佳臻，以及明新科技大學廖經倫。

沈靜濤表示，計畫明年邁入第五年，將持續依據產學雙方回饋調整內容，精準對接企業需求與學生期待。除短期實習外，計畫官網近期也將持續刊登企業長期實習機會，歡迎更多青年及企業參與。

相關資訊可至「新竹縣數位創新青年培育就業計畫」官網或教育局青年事務科官方粉專查詢。

新竹縣政府昨天舉辦「數位創新青年培育就業計畫」實習成果發表會，今年成功媒合40名青年進入企業實習，並表揚9名績優實習生，展現青年數位創新成果。圖／新竹縣政府提供
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