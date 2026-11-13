桃園市警察局少年警察隊與桃園市少年輔導委員會推動少年保護工作再傳捷報。圖：警方提供

桃園市警察局少年警察隊與桃園市少年輔導委員會推動少年保護工作再傳捷報，以「少年4P循環治理模式」榮獲在新加坡舉辦的「2026IDC未來企業大獎」智慧城市特別獎「最佳互聯城市」，桃園市代表團昨(12)日在新加坡Voco Orchard酒店舉行的「IDC AI & Data Summit ASEAN 2026」頒獎典禮中，自IDC資深研究總監Cathy Huang手中接獲殊榮，寫下亞太唯一以少年保護獲獎之特色。

桃警少年團隊自IDC資深研究總監Cathy Huang手中接獲殊榮，寫下亞太唯一以少年保護獲獎之特色。圖：警方提供

桃警少年團隊繼10月底在2天內抱回「教育部全國中輟績優團隊10連霸」、「天下雜誌城市治理卓越獎」及「少年保護工作績優員警」等3大獎項後，自2025年11月榮獲「首爾智慧城市獎」及「亞太永續行動獎」等國際獎項後，2026年11月再獲IDC肯定，讓桃園少年保護工作的創新成果躍上國際舞台。

少年在成長過程中，可能同時面臨就學、家庭、心理或就業等不同困難，若各單位的關懷資訊未能及時分享銜接，特別容易錯過相互協作時機。為此，少年警察隊與少輔會，在市長支持下，推動「青春啟航少年資源整合系統」，整合警政、教育、社政等8個市府局處資料及44項高關懷風險指標，運用「預測、預防、保護、促進」的4P循環治理模式，協助專業人員及早發現少年需求，並連結就學輔導、心理支持、職涯探索等服務，讓少年輔導由事後處理轉向事前預防、主動關懷。

跨機關合作已展現具體成效，依專案成果顯示，案件跨機關移轉平均時間由117天縮短至29天，時效縮減約75%；高關懷少年服務覆蓋率也由75%提升至90%以上。相關資料透過去識別化、加密及權限管理等措施，兼顧即時提供協助與個人資料保護，讓科技成為第一線人員守護少年的助力。

此次出國除出席頒獎典禮外，也特別規劃參訪新加坡城市規劃展覽館及SCAPE青年活動中心，觀摩當地智慧城市治理、青年培力及公共參與的推動作法，作為精進少年保護工作的參考。市府團隊未來將持續結合家庭、學校、社區及民間資源，強化跨機關合作與服務銜接，讓需要幫助的少年更早被看見、及時獲得支持。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園少年保護工作再獲國際肯定 4P循環治理勇奪IDC未來企業大獎