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遠百竹北弘前物產展登場！6種青森蘋果飄香、滿額送好禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供
遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供

遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」11日起至29日在7樓古厝區登場，集結「世界一蘋果」等6種弘前蘋果及日本特色物產，今天舉行開幕儀式，重現弘前城移城歷史場景。活動首5日全館單筆消費滿2000元，還可兌換蘋果1顆，每日限量150顆。

開幕儀式由日本弘前市長谷川政人、平川市長工藤貴弘率代表團出席，新竹縣在地新瓦屋花鼓隊帶來傳統客庄舞蹈及鼓陣表演，現場也安排挑扁擔體驗，透過客家文化與日本物產交流，展現台日地方特色。

遠東百貨副總經理陳佑任表示，遠東百貨與弘前市役所已連續15年舉辦弘前文化物產嘉年華，每年都能品嘗香甜清脆的弘前蘋果，今年也邀請日本友人欣賞竹北店充滿客家文化底蘊的演出，感受不同文化的交流。

谷川政人表示，每年約有3萬至4萬噸青森蘋果出口至台灣，其中9成來自弘前市，感謝台灣消費者長期支持。他也介紹弘前市四季分明，設有蘋果公園，歡迎台灣民眾前往觀光，並期盼持續深化與遠東百貨的合作關係。

今年活動適逢日本東北唯一現存天守閣「弘前城」百年移城的重要時刻，遠百竹北特別打造超過2公尺高的立體弘前城，開幕時由與會貴賓合力將城堡拉至舞台中央，重現歷史性移城場景，讓民眾透過互動認識日本文化。

物產展以弘前蘋果為主打，其中「世界一蘋果」果實碩大、外皮鮮紅，果肉呈淡鵝黃色，口感甜中帶微酸，香氣濃郁。現場另有產地直送的蘋果汁、蘋果點心、日本在地美食及傳統工藝品。

遠百竹北表示，活動首5日推出全館單筆消費滿2000元送蘋果1顆優惠，每日限量150顆，送完為止，並結合周年慶優惠，邀請民眾走訪選購。

遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供
遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供

遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供
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遠百竹北「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」登場，集結多款青森弘前蘋果及日本特色物產，並透過文化展演促進台日交流，吸引民眾感受日本在地風情。圖／遠百竹北提供
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