竹南頭份整體開發四市地重劃及隆恩圳水岸綠廊「三合一」工程熱鬧動土

苗栗縣竹南頭份整體開發範圍四市地重劃及隆恩圳水岸綠廊整合建設等3項工程，上午動土，全案共解編3.12公頃土地，將針對基地內隆恩圳打造水文地景，優化居住及休憩環境，增闢停車位疏解假日一位難求的窘境。縣長鍾東錦強調，相關工程契合中央還地於民政策並落實土地公平正義，未來將繼續推動環狀公車及規範建築美化市容景觀等配套措施，讓居民更有光榮感，進而成為全縣觀摩的標竿。

動土典禮上午在「整開四」基地舉行。縣府指出，這項工程與竹南頭份地區未來發展至關重要，地方高度關注，各界代表出席踴躍，鍾縣長率同地政處長梁煜誠、水利處長楊明鐃及團隊參加，立委邱鎮軍、副議長張淑芬、縣議員徐功凡、蕭詠萱、廖秀紅、曾玟學、鄭聚然及頭份市長羅雪珠、市民代表、里長多人聯袂出席。

水利處長楊明鐃簡報指出，全案是整合土地與沿圳水岸的「三案合辦」工程，有關整開四整合土地部分，包括配置住宅、公園、道路、滯洪池及灌溉設施用地；頭份隆恩圳水岸綠廊整合建設計畫緊鄰中央路側的第一期工程，將沿東桃路改善護岸、箱涵及地面使用空間；緊鄰中興路側的第二期工程，包括整建渠岸與步道，將以箱涵和引道銜接。

楊明鐃指出，這項「三合一工程」總工程費1億9877萬元，除上述主要工程項目，還涵蓋改善舊有河道打造共融水岸環境，重構休憩、生態的人文新空間，另規畫增闢193個汽車停車位和94格機車停車位；各項工程預定工期，整開四為270日曆天、隆恩圳水岸綠廊整合第一期工程240日曆天、第二期320日曆天。

鍾東錦表示，整開四重劃工程開工進行土地開發，也包括讓地方感到異味的隆恩圳淨化改善，並增加汽機車停車位等，符合地方殷切期待，縣府後續會調整推動環狀公車的車種搭配方案，提供便捷的公共運輸，並在中央路等主要道路兩側取締拆除違建，維護市容觀瞻。他支持中央還地於民政策，感謝中央挹注4000多萬經費改善隆恩圳水岸並淨化水質。

他表示，整開四重劃及隆恩圳水岸綠廊工程完成後，基地內有優質的休憩環境，宜居的樓房林立，縣府敞開雙臂歡迎年輕族群和學子入住；另外，因應城市發展後的教育需求，目前除頭份國中第二期校舍動土之外，六合國小擴增校舍也加強規畫腳步中，縣立興華高中和文英國中的校車接送，縣府也未雨綢繆早有腹案。

苗栗縣竹南頭份整體開發範圍四市地重劃及隆恩圳水岸綠廊整合建設等3項工程，上午熱鬧動土。圖／苗栗縣政府提供

隆恩圳橡皮壩將拆除改善優化水質。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南頭份整體開發範圍四市地重劃及隆恩圳水岸綠廊整合建設等3項工程，上午在祝禱儀式後熱鬧動土。圖／苗栗縣政府提供

縣府強調重劃工程規畫停車場，可疏解尚順廣場周邊停車位不足的困擾。圖／苗栗縣政府提供