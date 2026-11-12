影／史上最長耶誕城活動20日苗北登場 安排兩大國際IP打造冬日慶典

苗栗縣政府今天在大廳舉辦「2026苗栗耶誕城 苗栗來尞CHILL耶誕」宣傳會，今年特別與超人氣國際IP「拉拉熊」及「角落小夥伴」合作，以大型耶誕主燈、特色主題裝置及璀璨光環境打造充滿童趣與溫暖的冬日慶典。縣府強調，活動將於11月20日盛大開幕，展期一直延續至明年2月21日，橫跨耶誕、跨年、春節及元宵節慶，長達94天，可說是史上最長的耶誕城活動，屆時歡迎全國民眾來苗栗賞燈、拍照、慢慢玩，感受山城獨有的幸福氛圍。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣明年初將在苗栗後龍高鐵特定區舉辦2027台灣燈會，竹南、頭份運動公園曾是建國百年燈會的場地，但如今再辦燈會，交通衝擊及疏導問題都難以負荷，因此明年燈會將單一在高鐵區30公頃場地舉辦；竹南頭份運動公園則透過兩大國際IP打造讓苗北地區眾多鄉親可就近感受充滿童趣與溫暖的冬日慶典。

林彥甫指出，今年耶誕城活動將擴大辦理，並邀苗北藝文中心共同主辦，串聯苗北藝文中心及竹南運動公園兩大場域，擴大燈飾布置及光環境範圍，打造冬季光影盛會。其中，大型主燈「拉拉熊耶誕旋轉夢」以夢幻耶誕音樂盒為設計概念，結合耶誕樹、旋轉舞台及燈光音樂效果，每晚推出5場精彩燈光秀；竹南運動公園化身冬日童話樂園，設置「角落小夥伴禮物派對」、「角落CHILL耶誕故事電視台」等特色IP裝置，並透過「貓裏喵的木雕工作室」、「金泉小鎮」等主題燈飾，融入三義木雕、泰安溫泉及在地美食等文化元素，讓民眾在賞燈、拍照及互動體驗之餘，也能深入感受苗栗豐富的人文特色與觀光魅力。

除了璀璨燈飾，還特別規畫4波假日主題市集及親子DIY體驗，讓民眾不只賞燈，更能玩得盡興。11月21、22日率先推出開幕迎賓市集，12月19日至20日「文創親子市集」接續登場，2027年1月16日至17日推出「苗栗在地好食光」，2月13日至14日以「甜蜜元宵市集」迎接新春佳節。各波市集結合在地美食、農特產品及文創特色，並搭配創意蠟燭、IQ燈、薑餅屋、聖誕樹等親子手作活動，提供適合全家大小共同參與的節慶體驗。

文觀局強調，今年活動以雙波段節慶主題延續展期熱度，自2027年元旦起將轉換為「2027苗栗歡聚城－苗栗來尞CHILL新年」，大型主燈及部分主題裝置換上迎春新裝，讓原本充滿童話氣息的耶誕城轉化為洋溢團圓祝福的新春光景，為2027台灣燈會提前暖身，也讓遊客在不同時節造訪，都能發現苗栗不一樣的節慶魅力。

副縣長賴香伶表示，縣府近年持續推動觀光品牌化及地方特色行銷，苗栗耶誕城不僅擴大展區規模，更以國際人氣IP提升活動吸引力，結合在地文化、假日市集及商圈優惠，讓節慶效益由活動場域延伸至周邊鄉鎮，逐步建立具有苗栗特色的冬季觀光品牌，吸引更多旅客走進苗栗、停留苗栗，帶動整體觀光產業發展。

文觀局指出，2026苗栗耶誕城將於11月20日至明年2月21日展出，每日亮燈時間為下午5點至晚間11點，展出場域涵蓋苗北藝文中心及竹南運動公園，歡迎全國民眾帶著家人朋友一起來苗栗「CHILL」一下，在94天的璀璨燈光中，感受苗栗最溫暖的冬日邀請。

苗栗縣將舉辦「2026苗栗耶誕城 苗栗來尞CHILL耶誕」活動，與超人氣國際IP「拉拉熊」及「角落小夥伴」合作打造充滿童趣與溫暖的冬日慶典，副縣長賴香伶在會場現身的「角落小夥伴」合影。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天在大廳舉辦「2026苗栗耶誕城 苗栗來尞CHILL耶誕」宣傳活動，會場展示苗栗特色景點及優質遊憩據點，記者胡蓬生／攝影