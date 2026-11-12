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不只拚北埔農產行銷！王辰翔爭農路改善、守護水源獲農會肯定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供
新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供

新竹縣北埔農會近年積極拓展農產通路，從東方美人茶、石柿到食農體驗，帶動地方農業發展。農會總幹事莊烘岡肯定縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉農業，透過議會問政爭取農路改善、協助農產行銷及串聯資源，為農民發聲。

莊烘岡表示，北埔農業發展除了仰賴農民與農會努力，也需要民意代表協助反映需求。王辰翔長期關注農村高齡化、農路及農民產銷問題，透過議會問政與地方參與，協助農會爭取資源，讓農民面臨的困境受到重視。

北埔農民直銷站自2014年成立，逐步成為小農重要銷售通路。根據縣府2024年公布資料，2023年供貨農戶達95人，稻米、水果及蔬菜營業額約1200餘萬元，並拓展行動直銷車、智能販賣機及取貨箱，兼顧偏鄉長輩採買與民眾購物需求。

莊烘岡指出，農會持續透過茶葉評鑑、農產加工及特色活動提升品牌能見度，2024年夏季東方美人茶評鑑吸引1021點參賽，今年「有柿來找茶」活動更結合茶葉、姜阿新洋樓導覽及食農手作。王辰翔積極支持農會推廣在地好茶與特色農產，協助串聯地方資源、拓展市場。

北埔石柿今年產量約11萬公斤，較去年增加4成，產值可達7500萬元以上。莊烘岡表示，農業豐收背後仍需要完善農路與運輸環境，王辰翔近年在議會爭取重視農路改善，對地方特色農業發展提供重要支持。

王辰翔表示，過去曾積極將北埔農產推廣至外縣市，也協助峨眉東方美人茶及柑桔產銷合作進入議會。未來將持續扮演農會與政府的溝通橋梁，爭取農路、灌溉、農產加工、品牌行銷及青年返鄉等資源，讓農業政策更貼近產地需求。

王辰翔也強調，守護土地與水源是農業永續根本，將持續督促相關單位查緝非法傾倒廢棄物，並爭取環保預算、推動智慧圍籬系統，透過科技監控與即時通報，保護北埔、峨眉農地及水源，讓農民安心耕作。

新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供
新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供

新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供
新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供

新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供
新竹縣議員王辰翔長期關心北埔、峨眉地區農業發展，積極參與地方農業活動，協助推廣特色農產，並透過議會問政反映農民需求、爭取相關資源。圖／王辰翔提供

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