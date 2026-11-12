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新埔褒忠路交通瓶頸有解！砸9.8億拓寬、改建大橋

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府今天舉行縣道117線褒忠路道路拓寬工程動土典禮，縣長楊文科、立委徐欣瑩及地方民意代表共同持金鏟動土，工程預計2028年10月完工通車。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天舉行縣道117線褒忠路道路拓寬工程動土典禮，縣長楊文科、立委徐欣瑩及地方民意代表共同持金鏟動土，工程預計2028年10月完工通車。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新埔鎮褒忠路是串聯竹北、新埔及湖口的重要交通道路，現有路幅狹窄，褒忠大橋更有限重20噸限制。新竹縣政府投入9億7521萬元辦理道路拓寬及橋梁改建工程，今天舉行動土典禮，預計2028年10月完工通車，改善通勤及產業運輸需求。

新竹縣政府今天舉辦縣道117線褒忠路道路拓寬工程動土典禮，縣長楊文科、新埔鎮長陳英樓、立委徐欣瑩等民意代表手持金鏟動土，並由新埔褒忠亭義民廟董事長林光華共同見證。

工務處指出，褒忠路串聯竹北、新埔及湖口周邊產業園區，現有道路寬度僅9至12公尺，配置雙向兩車道，跨越鳳山溪的褒忠大橋橋寬僅9公尺，且設有限重20噸規定，已難以滿足新竹科學園區、新竹工業區及鳳山工業區的通勤與物流需求。

此次工程範圍自義民路路口向南跨越鳳山溪，至縣道118線文山路交會處，全長1360公尺，包含280公尺的褒忠大橋。道路將拓寬至18公尺，最寬處達21.5公尺，配置雙向各一車道及一混合車道，並設置友善人行空間。其中，褒忠大橋將採預力箱型梁方式重建，強化橋梁承載能力，完工後解除20噸限重限制，改善大型車輛通行條件。

楊文科表示，褒忠路是串聯竹北、新埔及湖口的重要道路，拓寬後除改善平日通勤及產業運輸，也有助紓解義民祭期間交通壅塞，縣府將嚴格督促施工品質及進度，確保如期完工。

縣府表示，全案獲交通部補助，核定總經費9億7521萬元，其中中央補助7億7042萬元、地方配合款2億479萬元，工程決標金額7億5280萬元，工期690日曆天，預計2028年10月完工。

此外，縣府另推動縣道117線道路瓶頸改善工程，規畫拓寬既有道路至新埔鎮義民路口，向南延伸銜接鳳山溪水防道路，再向東連接褒忠大橋，並編列2027年經費辦理綜合規畫，進一步改善區域交通壅塞問題。

新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天舉行縣道117線褒忠路道路拓寬工程動土典禮，縣長楊文科、立委徐欣瑩及地方民意代表共同持金鏟動土，工程預計2028年10月完工通車。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天舉行縣道117線褒忠路道路拓寬工程動土典禮，縣長楊文科、立委徐欣瑩及地方民意代表共同持金鏟動土，工程預計2028年10月完工通車。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮褒忠路現有道路寬度僅9至12公尺，縣府投入9億7521萬元辦理拓寬工程，未來路幅將拓寬至18公尺，改善交通瓶頸。圖／新竹縣政府提供

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