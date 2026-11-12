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竹北市民活動中心「泰和館」上樑！打造全齡社區新據點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市民活動中心「泰和館」今天舉行上樑典禮，竹北市公所主任秘書陳家緯、市民代表會主席林啟賢及地方民意代表等人共同出席，見證工程邁入新階段。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心「泰和館」今天舉行上樑典禮，竹北市公所主任秘書陳家緯、市民代表會主席林啟賢及地方民意代表等人共同出席，見證工程邁入新階段。圖／竹北市公所提供

新竹竹北市民活動中心「泰和館」今天舉行上樑典禮，這座3層樓建築基地面積約500坪，融入公園綠意，未來將成為全齡共享的社區活動空間。竹北市公所表示，盡管面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，工程仍順利推進，預計年底呈現整體建築外貌。

今天上樑典禮由泰和社區舞蹈班帶來表演揭開序幕，竹北市公所主任秘書陳家緯、市民代表會主席林啟賢、多位縣議員、市民代表，以及泰和里長廖鴻燕、各里里長與社區發展協會理事長等人到場，共同見證泰和館工程邁入新階段。

陳家緯與林啟賢表示，近年原物料價格持續上漲，加上營建土方去化困難、缺工缺料等問題，導致國內不少公共工程面臨發包不易的挑戰。泰和館能克服施工過程中的各項困難，順利推進至上樑階段，對地方而言是一大喜事，也展現公所與代表會共同推動地方建設的決心。

竹北市公所指出，市長鄭朝方在規畫泰和館時，秉持「打開集會所」的理念，希望打破傳統活動中心封閉的建築形式，讓公共空間與周邊環境更加融合。建築設計結合公園綠意，透過底層透空設計引入自然通風與採光，並運用獨特的斜線雨幕語彙，打造兼具實用性與設計感的公共建築。

泰和館規畫為地上3層樓建築，基地面積約500坪，總樓地板面積約209坪，每層樓約60至70坪。未來完工後，將提供居民日常交流、社區活動及多元使用的公共空間，成為服務不同年齡層的社區活動據點。

竹北市公所表示，泰和館預計今年底呈現整體建築外貌，後續將持續嚴格把關施工細節、安全及工程品質，確保工程順利推進，期盼早日提供泰和里居民兼具質感與實用性的活動空間。

新竹 竹北 林啟賢

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