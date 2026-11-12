竹市油庫重劃明年首季招商 鎖定太空AI並建首座星際公園

新竹「公道五路產業廊帶2.0」再邁重要里程碑！新竹市政府今舉辦「安心的承諾，蛻變的未來—新竹市油庫公辦重劃開發進度說明會」，市長高虹安表示，油庫公辦市地重劃案是竹市近35年來面積最大的公辦重劃案，自去年12月公告重劃計畫書後，不到1年即於今年10月完成配地，預計11月底交付土地權狀，展現市府推動重大開發案的行政效率。

高虹安指出，為加速產業聚落成形，市府採取「重劃開發與招商同步」策略，整合抵費地與台灣中油公司配回土地，共同推出A4街廓約1公頃完整基地，規畫以設定地上權方式招商，鎖定太空及AI產業鏈企業進駐，打造具備低碳智慧基礎設施的新世代科技聚落。目前已啟動委託招商作業，預計明年第1季舉辦招商說明會，期盼吸引國際企業設立總部及研發中心。

高虹安說，油庫公辦重劃不僅是產業用地活化，更是頭前溪沿岸都市計畫整體發展的重要一環。為整合產業、教育及生活機能，市府於2023年2月啟動「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，透過公辦市地重劃活化油庫舊址及周邊土地，全區面積約11.4公頃，採產業發展、教育擴充、休憩及社福機能並進的整體規畫。其中，約6.9公頃規畫為科技商務區、1.1公頃作為擴校用地、2.7公頃規畫公園，另配置約0.3公頃社福用地，並完善周邊道路及公共設施，兼顧產業發展與居民生活需求。

高虹安表示，建功高中既有新校舍已於本學期完工啟用，並獲公共工程金質獎肯定，展現校方及市府團隊共同推動校園建設的成果。本案區內約1.1公頃校地未來也將供建功高中國中部擴校使用，目前已啟動整體規畫，預計興建5棟校舍，提供行政、教學及體育運動等多元空間。

此外，市府也將與國家太空中心跨域合作，打造全國首創的星際探索主題共融公園，將太空科學融入遊戲體驗，讓孩子在探索與遊戲中接觸科普知識，創造兼具教育意義與休憩功能的公共空間，落實「產業創新」與「新竹好學」施政願景。

高虹安說明，為強化重劃程序公開透明，市府於去年7月成立採購廉政平台，邀集新竹地檢署、調查站及政風處共同參與，針對地上物查估補償、土地分配與工程採購等重要環節加強監督。同時透過座談會、說明會及逐戶拜訪，累計與地主及居民溝通逾30次，並於土地分配結果公告前說明分配草案、聽取意見，讓各階段均有監督機制及意見反映管道，落實公開透明與充分溝通。

市府指出，本案重劃工程正辦理發包作業，規畫設計融入工程創新與低碳永續理念，包括設置竹市最大斷面的共同管道（3.1公尺乘3.1公尺），整合公共管線、減少道路反覆開挖；規畫約332公尺空中廊道，串聯園區與周邊文化節點；並透過道路刨除料回用及公共工程土方交換，降低外購土方需求與運輸碳排。

針對基地內80餘株大型喬木，市府已優先辦理移植專案發包，將於主體工程施工前進行斷根及養護，提高移植存活率。本案兼顧公共設施整合、文化串聯與資源循環，已獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，以及2026國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎肯定。

油庫公辦重劃開發模擬圖。圖／新竹市府提供

市府今舉辦「安心的承諾，蛻變的未來—新竹市油庫公辦重劃開發進度說明會」。圖／新竹市府提供