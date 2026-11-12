快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

婦產科名醫洪秉坤掌舵桃園醫師公會 扮好官醫橋樑、為資深醫師盡心力

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市醫師公會理事長洪秉坤。圖：曾增勳攝

桃園市秉坤婦幼醫療執行長、院長洪秉坤行醫35年有成後，今(2026)年毅然投入桃園市醫師公會第26屆理事長選舉及當選，上任快2個月，洪秉坤今(12)日表示，人生不是只有賺錢目的，現在較有空閒，想在醫療公共領域做些利人利國的事，將爭取桃竹苗醫療點值提升，帶領公會扮好政府與醫界溝通橋樑，讓醫療政策推動更順，希望建立林口長庚聯繫管道，讓長期犧牲奉獻的基層年長醫師一旦生大病能及時妥善治療。

洪秉坤自台北醫學大學醫學系業，曾在台北馬偕醫院、聯新國際醫院婦產科服務，1999年自行創業成立洪秉坤婦產科診所，此後投入婦產科行醫35年，接生新生兒超過1萬5000人，並在桃園建立2家婦幼醫院，今年參選桃園市醫師公會理事長選舉3搶1，為該公會2、30年競爭最激烈一次，最後由洪秉坤脫穎而出。

談及參選醫師公會理事長緣由，洪秉坤表示，從年輕起投入婦產科，創下一個月平均接生90到120位新生兒紀錄，隨著年紀變大，第一線醫療變少，空閒時間較多，原想過自己生活，意外在醫界友人、教授及公會幹部、會員鼓勵下，決定出來為醫療公共事務服務，未料選舉激烈，如今選完一切歸於平靜，他也會努力做、讓公會發展更正向，也希望桃園醫界一起合作為醫療奉獻努力。

洪秉坤說，北區健保桃竹苗轄區人口年增1點多百分比，全國成長最快、最多，「錢卻沒有跟著進來」，健保大概點值相對其他區較低，「北區人口多點值低不公平」，這是很難解的問題，要靠醫師全聯會和政策解決，他希望與全聯會合作，再透過政策方法解決來提升點值，讓北區醫療品質提升。

「醫師公會為市政府、醫界的溝通橋樑，讓醫療政策宣導市民了解」，算是桃園市的醫療諮詢單位，有些醫療政策亦需要公會合作，現在醫療糾紛很多，需要公會專家、委員協調，最近敬老愛心卡100元推到診所使用，這是好的政策，但要基層醫師願意配合，配套如何做？公會扮蠻大角色，未來市府推行醫療政策，洪秉坤建議提前讓公會、醫師參與討論，讓醫療政策推動更順遂。

洪秉坤認為，過去公會比較內捲為會員服務，考慮醫療糾紛、醫療暴力或勞資爭議增加，今後需要多與議會、議員及媒體接觸，讓醫師的醫療問題、醫療政策意見，適時反映到市政府執行面，讓外面和百姓了解，化解醫病隔閡。

「3年任期將憑就個人資源出人、出力、出錢，做好會員服務」，洪秉坤表示，醫師公會會員近5000人，擔任公會理事長就是無給職服務工作，任期內為會員做好服務，也讓媒體和外界了解醫師對公共政策心聲，像是桃園市首創婦幼局，獨立照顧桃園年輕婦幼人口，就是好的政績。

再者，桃園年長資深醫師越來越多，洪秉坤希望為這些長期在地懸壺濟世治病奉獻一生的年長醫師盡一點心力，將盡力爭取建立公會與林口長庚聯繫管道，一旦年長醫師生大病可獲及時、妥善治療，「這也是我3年內要做的重要事情」。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：婦產科名醫洪秉坤掌舵桃園醫師公會 扮好官醫橋樑、為資深醫師盡心力

婦產科 桃園 醫師

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

部基醫院歡慶129周年院慶…感謝慶安宮再捐贈980萬元 助擴建加護病房

陳雲址醫師奉獻晚年 改變「瞎子村」的宿命、點亮恆春人的靈魂之窗

桃園市立醫院大溪分院動土 張善政：醫療新里程碑…加碼捷運、跨河大橋

打造金門醫療第二道防線！陳玉珍籲金西設急性醫療中心 盼台大進駐

相關新聞

竹市YouBike再增20站、450輛電輔車 香山一次新增8站

新竹市政府今年已提前完成首波50處站點建置，為因應市民日益增加的騎乘需求，市長高虹安兌現承諾，再加碼新增20處站點，包括東區5站、北區7站及香山區8站，並同步投入450輛電輔車，擴大公共自行車服務範圍。新增站點涵蓋校園、公園、市場、市民活動中心及重要生活節點，已陸續施工中，預計今年底前啟用。

竹市油庫重劃明年首季招商 鎖定太空AI並建首座星際公園

新竹「公道五路產業廊帶2.0」再邁重要里程碑！新竹市政府今舉辦「安心的承諾，蛻變的未來—新竹市油庫公辦重劃開發進度說明會」，市長高虹安表示，油庫公辦市地重劃案是竹市近35年來面積最大的公辦重劃案，自去年12月公告重劃計畫書後，不到1年即於今年10月完成配地，預計11月底交付土地權狀，展現市府推動重大開發案的行政效率。

竹北藍展現團結 破除「棄吳保邱」傳言

竹北市長選戰藍綠白相爭激烈，隨選戰倒數，外界傳出藍營可能「棄吳保邱」。國民黨主席鄭麗文昨天率黨內要角赴竹北，新竹縣副縣長陳見賢也現身，力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，並喊話「集中選票、團結一致」，破除棄保傳言。

張善政請假拚選戰 市政衝進度

桃園市長張善政今起請假正式投入市長選戰，昨天主持選前最後一次市政會議，再次說明龍潭科學園區三期擴建案最新進度，強調市府積極針對土地、交通、產業腹地、水電及教育五大面向提前部署。張下午也出席桃園市立醫院大溪分院與埔頂社會住宅動土典禮，見證市立醫院首發里程碑。

美光桃新廠疑喊卡 張善政：總裁承諾持續投資

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫疑因勞資爭議未解傳出暫停，桃園市長張善政昨說，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。市府將於十七日下午召開第三次美光勞資協商會議，會是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。