桃園市醫師公會理事長洪秉坤。圖：曾增勳攝

桃園市秉坤婦幼醫療執行長、院長洪秉坤行醫35年有成後，今(2026)年毅然投入桃園市醫師公會第26屆理事長選舉及當選，上任快2個月，洪秉坤今(12)日表示，人生不是只有賺錢目的，現在較有空閒，想在醫療公共領域做些利人利國的事，將爭取桃竹苗醫療點值提升，帶領公會扮好政府與醫界溝通橋樑，讓醫療政策推動更順，希望建立林口長庚聯繫管道，讓長期犧牲奉獻的基層年長醫師一旦生大病能及時妥善治療。

洪秉坤自台北醫學大學醫學系業，曾在台北馬偕醫院、聯新國際醫院婦產科服務，1999年自行創業成立洪秉坤婦產科診所，此後投入婦產科行醫35年，接生新生兒超過1萬5000人，並在桃園建立2家婦幼醫院，今年參選桃園市醫師公會理事長選舉3搶1，為該公會2、30年競爭最激烈一次，最後由洪秉坤脫穎而出。

談及參選醫師公會理事長緣由，洪秉坤表示，從年輕起投入婦產科，創下一個月平均接生90到120位新生兒紀錄，隨著年紀變大，第一線醫療變少，空閒時間較多，原想過自己生活，意外在醫界友人、教授及公會幹部、會員鼓勵下，決定出來為醫療公共事務服務，未料選舉激烈，如今選完一切歸於平靜，他也會努力做、讓公會發展更正向，也希望桃園醫界一起合作為醫療奉獻努力。

洪秉坤說，北區健保桃竹苗轄區人口年增1點多百分比，全國成長最快、最多，「錢卻沒有跟著進來」，健保大概點值相對其他區較低，「北區人口多點值低不公平」，這是很難解的問題，要靠醫師全聯會和政策解決，他希望與全聯會合作，再透過政策方法解決來提升點值，讓北區醫療品質提升。

「醫師公會為市政府、醫界的溝通橋樑，讓醫療政策宣導市民了解」，算是桃園市的醫療諮詢單位，有些醫療政策亦需要公會合作，現在醫療糾紛很多，需要公會專家、委員協調，最近敬老愛心卡100元推到診所使用，這是好的政策，但要基層醫師願意配合，配套如何做？公會扮蠻大角色，未來市府推行醫療政策，洪秉坤建議提前讓公會、醫師參與討論，讓醫療政策推動更順遂。

洪秉坤認為，過去公會比較內捲為會員服務，考慮醫療糾紛、醫療暴力或勞資爭議增加，今後需要多與議會、議員及媒體接觸，讓醫師的醫療問題、醫療政策意見，適時反映到市政府執行面，讓外面和百姓了解，化解醫病隔閡。

「3年任期將憑就個人資源出人、出力、出錢，做好會員服務」，洪秉坤表示，醫師公會會員近5000人，擔任公會理事長就是無給職服務工作，任期內為會員做好服務，也讓媒體和外界了解醫師對公共政策心聲，像是桃園市首創婦幼局，獨立照顧桃園年輕婦幼人口，就是好的政績。

再者，桃園年長資深醫師越來越多，洪秉坤希望為這些長期在地懸壺濟世治病奉獻一生的年長醫師盡一點心力，將盡力爭取建立公會與林口長庚聯繫管道，一旦年長醫師生大病可獲及時、妥善治療，「這也是我3年內要做的重要事情」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：婦產科名醫洪秉坤掌舵桃園醫師公會 扮好官醫橋樑、為資深醫師盡心力