竹市YouBike再增20站、450輛電輔車 香山一次新增8站

新竹市政府今年已提前完成首波50處站點建置，為因應市民日益增加的騎乘需求，市長高虹安兌現承諾，再加碼新增20處站點，包括東區5站、北區7站及香山區8站，並同步投入450輛電輔車，擴大公共自行車服務範圍。新增站點涵蓋校園、公園、市場、市民活動中心及重要生活節點，已陸續施工中，預計今年底前啟用。

市府說，今年全市將累計新增70處站點，總站數達185處，公共自行車總量超過3000輛，電動輔助自行車更突破1000輛，提供市民更便利、綿密的低碳運輸服務。

高虹安指出，YouBike使用需求持續成長，根據營運資料，今年1月單月租借量為20萬9039次，至10月已提升至41萬7136次，成長約99.5%；平均每日租借量也從6743次增加至1萬4384次，成長約113.3%，顯示公共自行車已逐漸融入市民日常生活。

高虹安表示，市府持續依據各生活圈交通特性及市民需求，擴大YouBike服務網絡，除提前完成今年原訂的50站建置目標，再加碼20站，讓公共自行車深入更多生活場域。尤其香山區幅員廣闊，兼具生活、休閒及觀光機能，此次一口氣新增8站。除了增加站點，這次也增加450輛電動輔助自行車，讓市民騎車更輕鬆，也期盼串聯居民日常通勤、通學、購物及遊憩需求，提供更完善的交通選擇。

市府指出，這次新增20處站點包括南隘國小、海山漁港、青青草原、延平路二段福樹街口、大庄市民活動中心、虎山市民活動中心、香山公園、客雅里灣潭站、樹前公園、延濱西濱路口、富美宮、士林市民活動中心、金雅親子公園、空軍醫院、東大路三段（上槺榔）、明湖路（湖濱）、頂竹圍公園（竹蓮市場）、公道五東美路口、仙水公園及金山東街。

市府說，四年來已新增118站YouBike站，其中，香山區更大增27站YouBike站，將持續透過營運數據掌握各站使用情形，針對熱門站點及尖峰時段加強車輛調度，提升租借便利性與服務品質。