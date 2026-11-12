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美光桃新廠疑喊卡 張善政：總裁承諾持續投資

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫疑因勞資爭議未解傳出暫停，市府將於十七日下午召開第三次美光勞資協商會議。聯合報系資料照片
記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫疑因勞資爭議未解傳出暫停，市府將於十七日下午召開第三次美光勞資協商會議。聯合報系資料照片

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫疑因勞資爭議未解傳出暫停，桃園市長張善政昨說，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。市府將於十七日下午召開第三次美光勞資協商會議，會是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

張善政昨在主持市政會議前受訪表示，美光勞資協商會議在市府已進行到第二次，上周剛開完，氣氛相當不錯，他也親自出席，鼓勵雙方善意溝通。由於上次會議沒有結論，下一次會議將在十七日下午召開。

張善政表示，目前關鍵進展是美光資方已端出紅利獎金方案，資方認為這是最好的方案。不過勞方認為，這個方案與原始訴求相比仍有一段差距；美光已開發一套資訊系統，系統這兩天上線後，每位員工都可以查到自己在新方案下能拿到的獎金或股票。

張善政希望勞方利用近一周時間了解數字，再決定支持或反對資方提出的方案。

市府將於十七日下午召開第三次美光勞資協商會議，張善政預告當天自己也可能出席，希望雙方依照上次提到的大原則，本於善意繼續協商。同時他與美光台灣董事長及美國總部高層隨時保持聯繫，已向對方表達市府正盡最大努力，協助勞資雙方達成共識。

張善政也提到，他特別向美光總裁表示，在台灣、在桃園的投資一定要繼續走下去；美光總裁則回應，台灣尤其是桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資，也希望勞資協商會議能順利進行。

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