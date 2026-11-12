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張善政請假拚選戰 市政衝進度

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
張善政在大溪區河西主持市立醫院大溪分院動土典禮。記者鄭國樑／攝影
張善政在大溪區河西主持市立醫院大溪分院動土典禮。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今起請假正式投入市長選戰，昨天主持選前最後一次市政會議，再次說明龍潭科學園區三期擴建案最新進度，強調市府積極針對土地、交通、產業腹地、水電及教育五大面向提前部署。張下午也出席桃園市立醫院大溪分院與埔頂社會住宅動土典禮，見證市立醫院首發里程碑。

張善政說，桃市府持續與竹科管理局、台積電共同合作，龍科三期規畫一○四公頃土地供台積電先進製程廠房使用，目前開發案已通過國發會審議，尚待行政院核定。但他認為「產業發展急如星火」，尤其土地是最關鍵的一環，地政局已啟動籌備作業，目標二○二八年十月完成用地取得，龍科國小用地十月中完成協議價購。

此外，張善政任內積極推動桃園市立醫院，規畫在大溪設立分院，昨天與大溪一號埔頂社宅一起動土，分院和社宅基地只隔一條馬路。張善政與立委邱若華、議員李柏坊、陳治文等人都參加動土典禮，張表示，大溪分院是桃園市立醫院首個動土的分院，埔頂社宅是大溪首個社宅，都有重要意義，分別預計三年後、四年後啟用。

張善政也提到，市府目前規畫有長期住院就醫需求者，健保床天數住滿後，可安排社宅部分戶數讓有需求者入住，將是全國首例；未來市立醫院總院、分院啟用，也會提供職務宿舍，吸引優秀的醫護人員到桃園服務。

隨著選戰投票逼近，張善政今起請假投入選舉，但他強調「市民服務不能中斷」，已承諾的政策與建設也要持續推進，請各局處堅守崗位，涉及市民安全與權益事項要即時處理，跨局處工作主動銜接，重大或緊急事件則應確實通報、迅速應變。

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