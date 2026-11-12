力拚桃議員席次最大化 藍綠啟動配票

桃園市議員選舉戰況愈發激烈，藍、綠兩大黨都要力拚提名席次全上。民進黨中壢區四名爭取連任的議員昨啟動配票，號召支持者以生日月分分流，市黨部也盼各區集中力量，盼廿六席全壘打；國民黨桃園市黨部提名卅三人，桃園區、龍潭區將啟動配票，目標爭取議會單獨過半。

桃園市中壢區議員下屆應選十一席，民進黨提名現任議員彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真，為凝聚綠營基層力量、避免票源過度集中或分散，競選團隊規畫以「出生月分」的配票機制，力拚中壢區四席市議員全壘打，發揮全市外溢效應。四人昨也與市長候選人黃世杰共同喊話，盼確保議會席次最大化，也衝高市長選情。

民進黨桃園市黨部指出，目前對桃園各選區的整體選情審慎樂觀，有信心朝各區提名人選「全壘打」的目標努力。這次採取較為審慎、保守的提名策略，就是希望集中支持力量，讓每一位提名人都能穩健爭取勝選。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，選戰進入衝刺階段，桃園、中壢和八德等區選情較緊張，龍潭也值得觀望，桃園區、龍潭區都將啟動配票機制，向黨員喊話。至於綠營啟動中壢配票，不外乎擔心綠營議員彭俊豪衝太高票而有此策略，藍營目前評估坐五望六，會持續努力，目標爭取議會單獨過半。

國民黨桃園市議員黃敬平也觀察中壢、桃園都是熱戰區，其中桃園區有資深議員，藍綠及無黨籍也都有高知名度議員爭取連任，今年還有民眾黨與話題人物參戰；民進黨桃園市議員黃瓊慧認為，選舉主戰場逐漸從陸戰轉成空戰，桃園區除了議員席次多，話題人物也多，變數自然也高；除了桃園，八德今年八搶五，楊梅七搶四，也都值得關注。