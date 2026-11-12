竹北藍展現團結 破除「棄吳保邱」傳言

竹北市長選戰藍綠白相爭激烈，隨選戰倒數，外界傳出藍營可能「棄吳保邱」。國民黨主席鄭麗文昨天率黨內要角赴竹北，新竹縣副縣長陳見賢也現身，力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，並喊話「集中選票、團結一致」，破除棄保傳言。

邱臣遠八日在縣府前廣場辦大型造勢，中廣前董事長趙少康到場站台，台北市長蔣萬安及廿二名國民黨立委、陳見賢等人還以影片「現聲」加油。由於國民黨在竹北市長選戰提名縣議員吳旭智，藍營人士接連跨黨送暖邱臣遠，讓「棄吳保邱」傳言甚囂塵上。

鄭麗文昨下午先拜會新竹縣議長張鎮榮及陳見賢，隨後與國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華等人前往吳旭智競選總部。鄭麗文肯定吳旭智專業背景、服務熱忱及長期深耕地方的努力，呼籲支持者集中選票，團結支持吳旭智，爭取十一月廿八日選戰勝利。

鄭麗文指出，她請熟悉竹北地方事務的陳見賢，傳授吳旭智掃街拜票及地方服務經驗；陳見賢則透露，吳旭智幾乎每天都會透過LINE向他請益，討論地方服務及選戰行程，他也會提供建議。張鎮榮則當場勉勵吳旭智，一定要爭取最後勝利。

吳旭智說，團隊目標始終明確，就是持續凝聚各界支持力量、全力贏得選戰。對於棄保傳聞，國民黨新竹縣黨部表示「沒有回應」。

邱臣遠昨與民眾黨創黨主席柯文哲到里集會所與長輩互動、共餐，柯接著擔任宣傳車麥克風手，陪同邱從竹北東區一路掃街至西區，呼籲市民支持邱臣遠。邱未回應棄保傳聞，但他強調選舉最後仍應回歸政策論述，由市民判斷哪位候選人適合擔任竹北市長。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱昨清晨與竹縣議員張珈源站上路口宣講，說明「縣市一線」政見，曾表示，其他政黨的站台安排，他尊重，他會繼續全力以赴，誠懇爭取竹北市民最大的支持與認同。