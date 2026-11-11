桃園市立醫院大溪分院動土 張善政：醫療新里程碑 加碼捷運、跨河大橋

桃園市長張善政今日下午先在大溪區河西埔頂重劃區主持市立醫院大溪分院、社宅動土典禮，現場說明分院、社宅對桃園、大溪發展的效益，一小時後率團隊到河東向更多鄉親報告，強調這兩項建設動土，象徵大溪地區醫療及居住環境邁向新里程碑；市府同步規畫捷運綠線延伸大溪，及新建跨越大漢溪橋梁，提升河東地區居民就醫便利性，逐步完善大溪及復興地區醫療照護環境。

張善政指出，大溪及復興地區長期缺乏醫院，為改善在地醫療資源不足問題，市府編列預算推動大溪分院興建計畫，歷經多次與衛生福利部協調，終於在去年正式取得病床配額，約一年半內完成規畫設計及工程發包，順利推進至今日動土，為地方醫療建設奠定重要基礎。另外，市府正規畫捷運綠線延伸大溪，路線將跨越大漢溪，於河東（大漢溪）地區設置2站，其中一站鄰近大溪分院；另同步規劃新建跨河橋梁，未來河東居民除可搭乘捷運前往分院，也能透過新建橋梁開車就醫，進一步改善跨河交通及就醫可及性。

副市長王明鉅說明，大溪分院為桃園市立醫院體系首座分院，座落於埔頂重劃區，鄰近大溪轉運站，將以在地門診及慢性病照護為主要服務方向，規畫提供復健、血液透析、內視鏡及電腦斷層檢查等醫療服務；針對重症或需接受複雜手術的病患，透過轉診機制銜接醫學中心，建立分級醫療照護體系。

王明鉅長指出，今日動土的大溪分院與大溪一號埔頂社宅比鄰而建，社宅特別規畫短期休養房型，提供出院後仍有照護需求的民眾就近休養，並可步行至分院接受復健治療，結合醫療與居住資源，打造更完善的在地照護環境。大溪分院由市府出資興建，預計2029年3月完成主要工程，力拚同年底正式啟用。針對夜間門診及假日就醫需求，考量市民白天多忙於工作，市府將妥善規畫夜間門診排班，並視地方需求，由衛生局協調推動假日急門診，提供發燒、腹瀉及打點滴等一般急性醫療服務；重症照護方面，院區將建立完善轉診及分流機制，遇有重大急症或外傷個案，可由救護車後送八德總院銜接治療，兼顧在地醫療便利性與重症照護需求。

衛生局表示，大溪分院規畫地上4層、地下3層，總樓地板面積約7800平方公尺，1樓設置門診、檢驗及影像檢查區；2樓規畫復健、內視鏡檢查區及16床血液透析床，3樓設置20床急性一般病床，4樓預留未來擴充空間。市府將依地方就醫需求及實際營運情形，滾動調整醫療服務量能，逐步完善大溪及復興地區醫療資源。

今日包括立法委員邱若華、市議員李柏坊、陳治文、衛生局長賈蔚、大溪區長徐景揚都出席河東的說明會。