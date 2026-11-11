新增秘密客探店！「桃園好棧」評鑑變難 但有20家新秀跨過高門檻

2026桃園好棧年度品牌發布暨頒獎典禮今在八德區千塘行旅登場，現場聚集數十家桃園新舊旅宿品牌，展現用心經營成果，憑藉實力獲得市府肯定，而副市長蘇俊賓也允諾市府將持續整合旅宿業者與觀光資源，擦亮「桃園好棧」金字招牌。

桃園好棧主要介紹桃園境內優質旅宿，其評選標準嚴格，包括智慧化服務、ESG永續、住宿安全及針孔防治等指標，往年共有50家旅宿通過考驗，而今年更導入「秘密客住宿體驗」，透過實際入住評測旅宿服務流程及細節，難度更高，但有20家新秀脫穎而出。

蘇俊賓指出，桃園好棧的精神就是市府結合旅宿業合作，展現更豐富的遊程資訊，讓旅客知道桃園哪裡好吃、哪裡好玩，藉此串連整個城市精彩的故事，提供給遊客更豐富的遊憩體驗。桃園的旅客十分多元，商務、觀光及深度人文體驗都有，所以桃園的住宿環境也屬於複合式，以滿足不同旅客需求，例如龍潭三坑地區的民宿，就有著大龍門地區與三坑老街豐富的文化與導覽資源，可以提供旅客精彩的休閒體驗。

桃園市觀光旅遊局表示，未來市府將持續整合旅宿業者與觀光資源，鼓勵業者發揮自身特色、精進服務，讓「桃園好棧」成為國內外旅客來桃園住宿的首選指標。

2026桃園好棧今在八德區千塘行旅發表公布，雖然評選標準變難，但除了原本50家，另有20家通過考驗獲認證。記者陳俊智／攝影

2026桃園好棧今在八德區千塘行旅發表公布，雖然評選標準變難，但除了原本50家，另有20家通過考驗獲認證。記者陳俊智／攝影