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緩解通勤塞車夢靨 桃園八德新闢6線大馬路21日通車
桃園市八德擴大重劃區近年發展迅速，人口成長衍生地方交通負荷大增，市府捷運工程局配合捷運綠線建設，代辦「德和路一段」新闢道路工程，本月21日將全線通車，可望舒緩地方通勤時段易壅塞情形。
八德擴大重劃區位於八德區公所及八德國小附近，聯外道路主要為興豐路、建國路與廣興路，都是2線道，路幅已難滿足八擴廣大人口需求，上下班通勤尖峰常塞車，短短數百公尺可能要走20分鐘，常引地方居民抱怨，不分黨派民代及里長均爭取新闢道路。
為此，桃園市捷工局配合捷運綠線路網開發，代辦G01到G03高架路段之間、長1700公尺、寬30米的德和路一段工程。工程原本預計年底完成，目前進度超前，預計可提早通車。
桃園市捷運工程局今邀地方視察工程，在地立委邱若華和議員呂林小鳳、楊朝偉、段樹文、許家睿等人都出席關心地方建設，十多名里長也緊盯簡報要向里民回報進度；會中，捷工局團隊獻唱歌曲「感恩的心」，局長劉慶豐也感性向支持工程的民代、體諒施工造成不便的民眾說謝謝。
副市長蘇俊賓表示，德和路一段是配合捷運綠線G02車站設置所辦理的新闢道路，未來可串聯G01至G03車站，並配合後續路網延伸，銜接捷運三鶯線，形成「捷運四線匯聚八德」重要交通轉運節點。以仁德公園為例，未來北至桃園車站、東至鶯歌老街、西至市立醫院、南至大溪老街都只要10幾分鐘，非常便利。
劉慶豐表示，德和路一段是捷工局全體人員日以繼夜辛苦的成果，未來會持續完善桃園軌道路網建設。八德目前已有3條捷運實質動工，綠線延伸大溪將拚明年送國發會審議。
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