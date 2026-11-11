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苗栗縣第241處社區照顧關懷據點 銅鑼灣峰聖關懷協會協助今天成立

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，每周三提供健康關懷與共餐等服務，規畫音樂唱跳、肢體律動、柚子創意手作及扇子DIY等多元化主題課程，縣長鍾東錦希望長輩喜歡到據點來，並當場回應長輩需求，加碼添購一部開飲機。

銅鑼鄉人口1萬6000多人，65歲以上4048人，占總人口數25％，銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，全縣第第241處，鍾東錦、縣議員羅貴星、黃芳椿等人今天揭牌，鍾東錦頒發15萬元開辦費，致贈生活用品，並加入長輩行列一起律動、品嘗湯圓，氣氛相當熱絡溫馨。

銅鑼灣峰聖關懷協會理事長徐毓檀說，她在擔任縣議員羅貴星助理期間，常到社區家訪，得知不少長輩白天缺乏互動與陪伴，而市區的據點又有些距離，在地方各界與志工支持下，擇定雙峰路設立鄉內第8處關懷據點，就近提供多元化主題課程及活動，讓長者動手也動腦，延緩老化。

關懷據點今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈公益活動，私立勤曜、誠曜文理補習班共同捐贈100支，灦曄科技董事長林柏丞、獅潭農會理事長古明育，及蔡博任等熱心人士捐贈150支滅火器，配發到各鄉鎮市關懷據點防範未然，鍾東錦代表頒狀感謝捐贈代表林柏丞。

鍾東錦感謝銅鑼灣峰聖關懷協會與志工，一起照顧銅鑼村的長輩，他表示，銅鑼是個長壽村，且工業區附近退休的人口也越來越多，增加關懷據點密度確有必要性，希望長輩未來喜歡到據點來，而據點開放的時間能夠逐步拉長，至於據點裡面的設備，只要符合社會處相關規定，縣府一定全力以赴。

苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼灣峰聖關懷協會協助成立社區照顧關懷據點，今天揭牌啟用，同場「加映」捐贈滅火器公益活動，氣氛相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
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