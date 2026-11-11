桃園市立醫院進入實質建設階段 大溪分院與鄰近社宅同時率先動工

桃園市長張善政今日下午參加大溪一號埔頂社宅，及市立醫院大溪分院動土典禮，並指出分院和社宅只隔一條馬路，啟用後兩者可以調接，規畫有長期住院就醫需求者，健保床天數住滿後，可以安排社宅部分戶數讓有需求者入住，全國首例；未來市立醫院總院、分院啟用，也會提供環境良好的職務宿舍，吸引優秀的醫護人員到桃園服務。

立委邱若華、議員李柏坊、陳治文和市府團隊都參加動土典禮，張善政表示，非常高興舉辦大溪一號社會住宅、市立醫院大溪分院的動土典禮，動土對於大溪、桃園來講都深具意義，因為這是大溪的第一棟社會住宅，也是桃園市立醫院的第一個分院動土，等於市立醫院從過去紙上作業到今天開始跨入實際建設階段。過去四年發包的社會住宅已經超過5000戶，加上鄭文燦前市長八年任內發包的4000多戶，桃園市的社會住宅在2030年總戶數可以達到1萬1000戶完工入住；另外未來四年我們準備再發包4000到5000戶，這是一個非常非常不容易的一個企圖心，我們有決心做到。

張善政指出，今天市立醫院大溪分院動土是另外一個里程碑，另外一個模式，因為大溪分院和社會住宅可以調接，將來這裡的社會住宅某些戶數會用來支援大溪分院，讓有些長期住院的病人病房住滿四周，健保不能再給付的時候，可以考慮住到隔壁的社會住宅，隨時有需要的話，過馬路就可以到醫院來就醫，這個也是國內第一醫院、社宅調接的案例，讓有需要長期看病的病人，可以取得適當的醫療資源，期待三年以後大溪分院可以順利啟用，四年以後社會住宅也可以順利啟用。

張善政說明，桃園市立醫院現在第一個分院動工，主要的原因是過去很多年，卡在衛福部對於桃園的病床配額沒有給額外的空間，市府爭取額外的空間很多年，前年終於取得衛福部口頭承諾，正式公文去年才到市府，所以市府規畫市立醫院正式作業是去年才開始，包括總院、分院。大家可以想像去年拿到衛福部給桃園的病床配額公文，到今天動土，時間只有一年半多；這一年半進行醫院的選址、規畫、設計、發包、動工，速度是超快的，表示說市府效率超快、積極，急迫希望趕快好好地照顧我們市民朋友。

媒體問未來市立醫院會不會有護士慌的問題，張善政說明無論面對護士荒或是醫生荒，市府會給醫護非常好的居住條件，譬如說在總院那邊有規畫醫護人員的宿舍，基本上就是讓醫護人員職夜班的時候，或住家不在附近需要長期居住，可以讓他們有宿舍長期的居住，這在爭取醫生跟護士誘因上面絕對是一個加分，市府很有信心，將來在爭取好的醫護人員到桃園服務來的時候，應該是很有基礎很有力基的。