快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市立醫院進入實質建設階段 大溪分院與鄰近社宅同時率先動工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市立醫院大溪分院、大溪首棟社宅動土典禮，受到地方熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影
市立醫院大溪分院、大溪首棟社宅動土典禮，受到地方熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午參加大溪一號埔頂社宅，及市立醫院大溪分院動土典禮，並指出分院和社宅只隔一條馬路，啟用後兩者可以調接，規畫有長期住院就醫需求者，健保床天數住滿後，可以安排社宅部分戶數讓有需求者入住，全國首例；未來市立醫院總院、分院啟用，也會提供環境良好的職務宿舍，吸引優秀的醫護人員到桃園服務。

立委邱若華、議員李柏坊、陳治文和市府團隊都參加動土典禮，張善政表示，非常高興舉辦大溪一號社會住宅、市立醫院大溪分院的動土典禮，動土對於大溪、桃園來講都深具意義，因為這是大溪的第一棟社會住宅，也是桃園市立醫院的第一個分院動土，等於市立醫院從過去紙上作業到今天開始跨入實際建設階段。過去四年發包的社會住宅已經超過5000戶，加上鄭文燦前市長八年任內發包的4000多戶，桃園市的社會住宅在2030年總戶數可以達到1萬1000戶完工入住；另外未來四年我們準備再發包4000到5000戶，這是一個非常非常不容易的一個企圖心，我們有決心做到。

張善政指出，今天市立醫院大溪分院動土是另外一個里程碑，另外一個模式，因為大溪分院和社會住宅可以調接，將來這裡的社會住宅某些戶數會用來支援大溪分院，讓有些長期住院的病人病房住滿四周，健保不能再給付的時候，可以考慮住到隔壁的社會住宅，隨時有需要的話，過馬路就可以到醫院來就醫，這個也是國內第一醫院、社宅調接的案例，讓有需要長期看病的病人，可以取得適當的醫療資源，期待三年以後大溪分院可以順利啟用，四年以後社會住宅也可以順利啟用。

  

張善政說明，桃園市立醫院現在第一個分院動工，主要的原因是過去很多年，卡在衛福部對於桃園的病床配額沒有給額外的空間，市府爭取額外的空間很多年，前年終於取得衛福部口頭承諾，正式公文去年才到市府，所以市府規畫市立醫院正式作業是去年才開始，包括總院、分院。大家可以想像去年拿到衛福部給桃園的病床配額公文，到今天動土，時間只有一年半多；這一年半進行醫院的選址、規畫、設計、發包、動工，速度是超快的，表示說市府效率超快、積極，急迫希望趕快好好地照顧我們市民朋友。

  

媒體問未來市立醫院會不會有護士慌的問題，張善政說明無論面對護士荒或是醫生荒，市府會給醫護非常好的居住條件，譬如說在總院那邊有規畫醫護人員的宿舍，基本上就是讓醫護人員職夜班的時候，或住家不在附近需要長期居住，可以讓他們有宿舍長期的居住，這在爭取醫生跟護士誘因上面絕對是一個加分，市府很有信心，將來在爭取好的醫護人員到桃園服務來的時候，應該是很有基礎很有力基的。  

張善政參加市立醫院大溪分院、社宅動土。記者鄭國樑／攝影
張善政參加市立醫院大溪分院、社宅動土。記者鄭國樑／攝影

桃園 醫院 社宅

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

張善政復興區競選總部成立：市立醫院大溪分院明動土 原鄉預算逐年增

赴北北基站台挨批「棄守桃園」 張善政駁：總統來站台是棄守總統府？

桃園棒球天使營開訓 張善政感謝總顧問張滄彬讓棒球成為桃園招牌運動

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

相關新聞

新竹國際會展中心重啟！高虹安揭規畫：設9000人場館預計2033完工

新竹市國際會展暨表演中心（原新竹國際展演中心暨停車場）預定地位於東區公道五路二段，市府今開規畫進度報告記者會，由市長高虹安說明最新進度。高虹安說，未來「新竹市國際會展暨表演中心」將針對過去規畫的藝文表演空間進行升級，規畫地上8層、地下2層包含可容納400個標準攤位的國際展覽空間，並可轉換為最大容納9000人的演唱會場地；規畫設計作業預計2028年底完成，2029年開工，預計2033年完工。

柯文哲當宣傳車麥手挺邱臣遠 共商市場改建拚竹北首座五星市場

民眾黨創黨主席柯文哲今天赴竹北，全天陪同竹北市長候選人邱臣遠輔選，上午與社區長輩跳氣功舞、中午共餐，並與地方人士討論市場改建，邱臣遠提出打造竹北首座五星市場；下午柯文哲更親任宣傳車麥手，陪同掃街爭取支持。

竹風好市集日韓連線周末登場 消費滿百抽Gogoro、iPhone

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食，還有特色甜點、服飾及手作選物。民眾單筆消費滿100元完成集點，即可獲得抽獎資格，有機會抽中Gogoro、iPhone 18 Pro等大獎。

議員批竹風漁市完工2樓仍封閉 市府：強風安全考量暫不開放、持續優化

新竹市議員林彥甫今指出，新竹市長高虹安將竹風漁市完工列為政績，但餐廳區2樓啟用9個月仍未開放，攤商還得自行負擔改善費用。市府產發處回應，已協調改善照明、電力及供水等問題，2樓考量強風及使用安全暫不開放，將持續研商優化方案。

新竹三大「火鍋王」出爐！近14萬票選出 高虹安親貼紅榜

新竹市政府首辦「風城第一鍋・擂台爭霸戰」，累計票數近14萬票，三大鍋王正式出爐！岩漿漢方麻辣火鍋、老瀋陽酸菜白肉鍋及藍象廷泰式火鍋分別奪冠。新竹市長高虹安昨親訪3家冠軍店家張貼紅榜，還送上廚師造型吉祥物「皮卡」，邀民眾來新竹品嘗人氣好鍋。

助攻竹北！曾聖凱舉辦多場問政說明會 攜手跨黨派聽取民意

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今日清晨與新竹縣議員張珈源站上路口宣講，說明「縣市一線」政見，強調透過縣府與市公所資源銜接、建設協調及服務整合，促進竹北均衡發展。繼完成西區15里聯合問政說明會後，曾聖凱本周也走進東區東海里、福德里，舉辦跨黨派問政說明會，邀請各黨派民代共同參與，聽取居民對交通、教育、照顧服務及公共設施的意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。